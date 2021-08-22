هذا أول لقاح ضد فيروس كورونا سيحصل على الموافقة الكاملة

تسعى إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA للموافقة على لقاح كوفيد-19 الخاص بشركتي فايزر-بيونتيك، والإعلان عنها يوم الاثنين، مما يزيد من تسريع الجدول الزمني السابق لترخيص الجرعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على خطط الوكالة تحدثوا إلى "نيويورك تايمز".

كان المنظمون يعملون على إنهاء العملية بحلول يوم الجمعة إلا أن الأعمال الورقية أخذت حيزا كبيرا من الوقت وإنهاء الإجراءت بين الوكالة والشركة، وقد تتم الموافقة في وقت بعد يوم الاثنين إذا كانت بعض مكونات المراجعة بحاجة إلى مزيد من الوقت، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ستجعل هذه الخطوة لقاح فايزر أول لقاح ضد فيروس كورونا ينتقل من ترخيص الاستخدام الطارئ إلى الموافقة الكاملة من جانب إدارة الغذاء والدواء.

من جانبه، صرح كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي لوكالة أسوشييتدبرس في 8 أغسطس أنه يأمل أن تبدأ اللقاحات في الحصول على الموافقة الكاملة "في غضون شهر أغسطس".

وشددت الشركات الأميركية قواعد اللقاح للموظفين بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

ويمكن أن تساعد الموافقة الكاملة أيضاً في إقناع الأشخاص الذين يترددون في الحصول على التطعيم حتى توقّع إدارة الغذاء والدواء بشكل كامل على الجرعة.

وتم إعطاء أكثر من 203 ملايين جرعة من لقاح فايزر -بيونتيك في أميركا، مما أدى إلى تحصين أكثر من 91 مليون شخص في الولايات المتحدة بالكامل، وفقاً لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) حتى يوم الجمعة.

وبدأت شركتا فايزر وبيونتيك في البداية عملية التقدم للحصول على ترخيص المستحضرات الدوائية الحيوية للقاح المكون من جرعتين في شهر مايو بعد الحصول على تصريح استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء في ديسمبر. وتحدد إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) هدفاً مدته ستة أشهر للموافقة على الأدوية ذات الأولوية العالية.

وإذا تم الترخيص رسمياً، فسيظل لقاح فايزر وبيونتيك متاحاً في السوق بعد انتهاء الوباء، وستكون الشركات قادرة على الإعلان عن اللقاح مباشرة للمستهلكين.

يأتي ذلك، فيما قال كبار مسؤولي الصحة من الوكالات بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والبيت الأبيض وإدارة الغذاء والدواء في بيان يوم الأربعاء إن فعالية اللقاحات التي تعتمد على تكنولوجيا الحامض النووي الريبي mRNA تنخفض بمرور الوقت، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضافوا أن الولايات المتحدة ستبدأ على نطاق واسع في توزيع جرعات معززة على الجمهور في سبتمبر.