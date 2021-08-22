هل فشلت لقاحات كورونا؟.. تفشي الوباء بين المطعمين يثير الشكوك

لا تقول البيانات كل شيء، في حين أن روايات المطعمين تحكي الكثير من الأمور، حيث يبدو أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا يصابون بالوباء بمعدل مرتفع بشكل مدهش، وهو ما يجعل القلق متزايدا من أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مما كان يعتقد سابقاً.

ومع ندرة الدراسات العلمية ذات الإجابات الملموسة، يُترك صانعي السياسات العامة والمديرين التنفيذيين للشركات لصياغة الخطط بناءً على المعلومات المجزأة. فبينما يقوم البعض بتجديد سياسات أقنعة الوجه أو تأخير إعادة فتح المكاتب، يشير البعض الآخر إلى عدم الوضوح لتبرير البقاء في هذا المسار.

مادة اعلانية

قال المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ورئيس المنظمة غير الربحية Resolve to Save Lives، توم فريدن: "علينا أن نكون متواضعين بشأن ما نعرفه وما لا نعرفه". "هناك بعض الأشياء التي يمكننا قولها بشكل نهائي. الأول هو أن هذا سؤال يصعب الإجابة عليه".

حدثت إحدى أشهر حالات تفشي المرض بين الأشخاص الذين تم تلقيحهم في بلدة شاطئية صغيرة في بروفينستاون، ماساتشوستس، حيث تجمع الآلاف من الملقحين وغير الملقحين على حد سواء في الحفلات المنزلية خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من يوليو - وما بدا كنقطة تحول في الوباء. كان حوالي 75% من الإصابات البالغ عددها 469 بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

قال مؤلفو دراسة حالة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن هذا قد يعني أنهم من المحتمل أن ينقلوا فيروس كورونا بالضبط مثل غير الملقحين.

في غضون ذلك، وجدت دراسة حالة أخرى لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها صدرت حديثاً وأكبر بكثير عن الإصابات في ولاية نيويورك، والتي أظهرت أن عدد الإصابات المتقدمة قد ارتفع بشكل مطرد منذ مايو، وهو ما يمثل ما يقرب من 4% من الحالات بحلول منتصف يوليو. وحذر هؤلاء الباحثون من أن عوامل مثل تخفيف قيود الصحة العامة وظهور متغير دلتا شديد العدوى قد تؤثر على النتائج.

كما وجدت دراسة حالة أخرى للمركز، في ولاية كولورادو، أن معدل الإصابة في مقاطعة ميسا، كان أعلى بكثير من بقية الولاية، بنسبة 7% مقابل حوالي 5%. وأشار التقرير إلى أنه ربما كان السبب في ذلك هو أن متغير دلتا كان ينتشر على نطاق أوسع هناك، لكنه أشار أيضاً إلى أعمار المرضى في ميسا وربما يكون معدل التطعيم المنخفض قد لعب دوراً.

وأظهرت دراسات الحالة والبيانات من بعض الولايات في الولايات المتحدة بالمثل زيادة في حالات الاختراق بمرور الوقت. ولكن مع ارتفاع متغير دلتا أيضاً، من الصعب تحديد ما إذا كان اللوم يقع على تراجع المناعة تجاه أي نوع من عدوى فيروس كورونا، أو إذا كانت اللقاحات غير فعالة بشكل خاص ضد متغير دلتا. ويمكن أن يكون كلاهما بالطبع.

ميزات التطعيم

هناك بعض الحقائق الراسخة في هذه المرحلة، وهي أن الأشخاص الملقحون والمصابون بالفيروس هم أقل احتمالا للذهاب إلى المستشفى، ويقل احتمال حاجتهم إلى أجهزة التنفس الصناعي وأقل عرضة للوفاة من المرض.

قال فريدن: "الصورة الكبيرة هنا هي أن اللقاحات تعمل والسبب في الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة هو أننا نمتلك القليل جداً من اللقاح".

في الوقت الحالي، هناك ببساطة أسئلة أكثر من الإجابات. هل تتزايد الإصابات الخارقة بسبب متغير دلتا، أو ضعف المناعة أو العودة إلى الحياة الطبيعية؟ هل الأشخاص الذين تم تطعيمهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مما كان يعتقد سابقاً؟ ما مدى شيوع العدوى الخارقة؟ إنه تخمين أي شخص.

قال فريدن: "بشكل عام، يجب أن نتخذ قرارات تتعلق بالصحة العامة بناءً على بيانات غير كاملة". "ولكن هناك الكثير لا نعرفه".