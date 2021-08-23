هذه أهم التسريبات والتوقعات حول "آيفون 14"

أصبح إطلاق أبل لسلسلة هواتف آيفون الجديدة، أقرب من أي وقت سابق، حيث تفصلنا أسابيع معدودة عن هذا الحدث. إلا أن هذا لم يمنع ظهور تسريبات وتوقعات حول هاتف آيفون 14 القادم في 2022.

من الطبيعي أن لا تكون التسريبات الحالية حول آيفون 14 صحيحة بالكامل، إلا أنها تعطينا نظرة مبدئية عن هذا الإصدار في وقت مبكر. ويشير المتخصصون إلى أن أبل نفسها قد لا تكون انتهت من وضع خططها لـ"آيفون 14" حتى الآن.

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ومن المتوقع أن يأتي هاتف آيفون 14 في أربعة إصدارات مختلفة. وتختلف تلك الإصدارات عن بعضها البعض بشكل رئيسي في قياس الشاشة. في حين أن عام 2022 قد يشهد إصدارًا جديدًا من إصدارات "ميني".

التسريبات حول آيفون 14

تأتي هواتف آيفون 14 في عام 2022 كما سلف الذكر، وتحديدًا في شهر سبتمبر، وهو الموعد السنوي الثابت الذي لم تخلفه أبل إلا في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وستأتي الهواتف الجديدة مع معالج A16 الرائد من أبل. ولا توجد أي معلومات عن هذه الشريحة بعد، وفي الواقع لا توجد معلومات كثيرة عن شريحة A15 القادمة في آيفون 13 بعد بضعة أسابيع.

ونظرًا لأن أبل قد قدمت معالجاً بدقة تصنيع 5 نانومتر في العام السابق، وهي دقة تصنيع عالية جدًا، فمن غير المتوقع أن نشهد دقات أعقد خلال فترات زمنية صغيرة.

سابقًا قد تسربّت معلومة من JP Morgan Chase تفيد بأن الإطار المستخدم في إصدار آيفون 14 سيكون من التيتانيوم وليس من الستانلس ستيل.

وفي تقرير آخر كُشف أن أبل ستقدم شاشات من نوع LTPO OLED بتردد 120 هيرتز في آيفون 14. وهذه الشاشات ستأتي من تصنيع شركة إل جي الرائدة في هذا المجال. ولعل هذا التسريب كان محبطًا إلى حد كبير، نظرًا لأنه لمح إلى أن آيفون 13 لن يقدم هذه الميزة.

وشارك مسرّب أبل الشهير Ming-Chi Kuo تسريبًا يفيد بأن الشركة سترفق مستشعر البصمة تحت الشاشة في آيفون 14 كذلك.

4 إصدارات

سيأتي هذا الهاتف في أربعة إصدارات كما سبق الذكر، وهي كالتالي:

• إصدار ميني بشاشة 5.4 إنش

• الإصدار العادي بشاشة 6.1 إنش

• إصدار برو بقياس 6.1 إنش

• إصدار برو ماكس بقياس 6.7 إنش

هذا في حين أن تسريبات سابقة قد لمحت إلى أن آبل تخطط لإطلاق إصدار “ماكس” بسعر منخفض. وهو غالبًا سيكون نفس الإصدار العادي لكن بشاشة أكبر دون أي تغيير على المواصفات أو الكاميرات.