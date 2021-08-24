قطاع يقفز 5 مرات في 4 سنوات إلى تريليون دولار.. والمخاوف تتصاعد

يتزايد الاهتمام يوما بعد يوم بالاستثمارات النظيفة التي تراعي المعايير البيئية، وهذا الاهتمام خلف نموا متزايدا من اصدار أدوات الدين وأسهم الشركات في الأسواق، لتنمية هذه المشروعات.

وتتوقع ستاندرد أند بورز غلوبال، في تقرير لها أن تصل اصدارات السندات المستدامة، بما في ذلك السندات الخضراء، وسندات المشروعات التي تراعي الحوكمة البيئية والإجتماعية، إجمالا إلى نحو تريليون دولار في 2021، مقارنة بأقل من 600 مليار دولار في 2020، وأكثر قليلا من 200 مليار دولار في 2018.

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ولكن غياب الاتساق بشأن تصنيف تلك الأدوات الاستثمارية وعمليات الإفصاح بعد الإصدار أثار مخاوف المستثمرين من أن تكون هذه الإصدارات مبالغ في سعرها أو غير موثوقة بما يعرف باسم "Greenwashed".

وفي حين أن هناك مخاوف متزايدة من حدوث هذه الممارسات المضللة المحتملة، إلا أن هناك القليل من الأدلة على أنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع على أرض الواقع، وفقا لستاندرد أند بورز.

وأشارت إلى أن اللوائح والمبادئ قد تقلص من مخاطر ظهور هذه الممارسات، لكن الوصول إلى طريق متناسق بشأن هذه الأدوات الاستثمارية مازال طويلا.