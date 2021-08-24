.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قطاع يقفز 5 مرات في 4 سنوات إلى تريليون دولار.. والمخاوف تتصاعد

  • الخط
وول ستريت مناسبة أسهم أسواق عالمية
صورة تعبيرية عن مخاوف المستثمرين
اقتصاد

قطاع يقفز 5 مرات في 4 سنوات إلى تريليون دولار.. والمخاوف تتصاعد

بلغ القطاع في 2018 نحو 200 مليون دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يتزايد الاهتمام يوما بعد يوم بالاستثمارات النظيفة التي تراعي المعايير البيئية، وهذا الاهتمام خلف نموا متزايدا من اصدار أدوات الدين وأسهم الشركات في الأسواق، لتنمية هذه المشروعات.

وتتوقع ستاندرد أند بورز غلوبال، في تقرير لها أن تصل اصدارات السندات المستدامة، بما في ذلك السندات الخضراء، وسندات المشروعات التي تراعي الحوكمة البيئية والإجتماعية، إجمالا إلى نحو تريليون دولار في 2021، مقارنة بأقل من 600 مليار دولار في 2020، وأكثر قليلا من 200 مليار دولار في 2018.

ولكن غياب الاتساق بشأن تصنيف تلك الأدوات الاستثمارية وعمليات الإفصاح بعد الإصدار أثار مخاوف المستثمرين من أن تكون هذه الإصدارات مبالغ في سعرها أو غير موثوقة بما يعرف باسم "Greenwashed".

وفي حين أن هناك مخاوف متزايدة من حدوث هذه الممارسات المضللة المحتملة، إلا أن هناك القليل من الأدلة على أنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع على أرض الواقع، وفقا لستاندرد أند بورز.

وأشارت إلى أن اللوائح والمبادئ قد تقلص من مخاطر ظهور هذه الممارسات، لكن الوصول إلى طريق متناسق بشأن هذه الأدوات الاستثمارية مازال طويلا.

السندات المستدامة
السندات المستدامة

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات
بالأسماء والدقائق… أطعمة تقصّر العمر بالأسماء والدقائق… أطعمة تقصّر العمر
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع
الأمير خالد بن سلمان: وقعنا اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا الأمير خالد بن سلمان: وقعنا اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد