لن تصدق.. صورة رقمية لـ "صخرة" تُباع بـ 1.3 مليون دولار

بيعت صورة رقمية لصخرة مقابل 400 إيثر، أو حوالي 1.3 مليون دولار، في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين، حيث تمثل هذه المعاملة أحدث عملية بيع داخل لعبة EtherRock، وهو أحد أقدم المشروعات المؤسسة للأصول غير القابلة للاستبدال NFT داخل شبكة بلوك تشين إيثريوم.

ولا تمثل صور الصخور أي فائدة داخل لعبة إيثر روك EtherRock، ولا توجد لها أي استخدامات أو مزايا للاعبين، سوى أنه داخل اللعبة لا توجد سوى 100 صورة رقمية كرتونية للصخور، وبسبب هذه الندرة فإن من علامات الفخر للاعبين امتلاك إحداها.

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تم تأسيس لعبة إيثر روك في عام 2017، عقب الانهيار الكبير للعملات المشفرة، والأغرب أن هذه الصخور هي مجرد صور كرتونية رقمية بصيغة JPEG، تم بناؤها وبيعها على شبكة إيثريوم.

بعد هذا البيع الأخير، تم رفع الحد الأدنى للسعر الجديد لـ EtherRock NFT إلى 1.02 مليون دولار.

وقبل يومين، كان سعر أرخص صخرة 305294 دولاراً، وقبل أسبوعين، كان عند 97716 دولاراً، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يتزامن الارتفاع في سعر المبيعات مع زيادة أكبر في عدد NFT أو ما يعرف بالرموز غير القابلة للاستبدال، وهي رموز تستند إلى شبكة بلوك تشين blockchain تدل على ملكية أحد الأصول الرقمية.

على سبيل المثال، يشتري بعض الأشخاص صوراً رقمية للقردة ويغيرون صورهم على Twitter للإشارة إلى العضوية في Bored Ape Club.

بعد انخفاض الطلب هذا الربيع، شهدت سوق NFT بشكل عام عودة هائلة بدءاً من نهاية يونيو، حيث تجاوزت التداولات الشهرية على سوق OpenSea NFT Marketplace للأصول غير القابلة للاستبدال المليار دولار في حجم التداول في أغسطس، وفقاً للبيانات التي جمعتها The Block، بزيادة 286% عن يوليو.