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"نيوم" تختار شركات عالمية لتقديم المشورة الفنية والمالية لمشروع التحلية

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نيوم
نيوم

"نيوم" تختار شركات عالمية لتقديم المشورة الفنية والمالية لمشروع التحلية

في ظل تسريع وتيرة الإنشاءات للانتهاء وفق جدول زمني محدد

دبي - السيد محمد

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قالت مصادر مطلعة لموقع "العربية.نت" إن شركة "نيوم" السعودية قام بتعيين 3 شركات لتقديم المشورة الفنية والمالية لمشروع محطة تحلية نيوم العملاقة في وقت تسرع فيه المملكة من وتيرة الإنشاءات للانتهاء وفق جدول زمني محدد.

وقال أحد المصادر إن الاختيار قد وقع على مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية "SMBC" لتقديم المشورة المالية بشأن المشروع العملاق الذى سيتم تنفيذه على عدة مراحل، فيما وقع الاختيار على Linklaters و Worley Parsons لتقديم المشورة الفنية بشأن المشروع.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمدينة نيوم، تهدف منشأة التحلية الخاصة إلى إمداد منطقة بأكملها بالمياه، إذ سيمُر هذا المشروع بثلاث مراحل أو أكثر، بسعة ابتدائية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا ومرحلة ثانية بسعة 333 ألف متر مكعب يومياً، ومرحلة ثالثة بسعة إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميا.

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وتخطط نيوم لاستخدام تقنيات ذات كفاءة عالية منخفضة التكلفة، ستحقق استرداداً بأكثر من 60%، كأغشية الاسترداد، والتناضح العكسي، والتقنيات الهجينة المتقدمة للتصريف عديم السوائل (ZLD) من أجل حماية البيئة.

وأضاف مصدر مصرفي آخر أن المشروع قد يجرى تمويله من تسهيلات ائتمانية ستشارك فيها بنوكا محلية.

ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن تقديم العروض الفنية الخاصة بالمشروع سيتم في وقت لاحق من مطلع العام المقبل.

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