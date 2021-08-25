أكبر بورصة للعملات المشفرة في مرمى النيران.. اختراق حسابات وسرقات

تنهال الانتقادات على منصة Coinbase للعملات المشفرة، بسبب سوء خدمة العملاء، بعد تقارير عن اختراق حسابات المستخدمين واستنزاف الأموال.

ووفقًا لتحقيق أجرته شبكة CNBC، قدم الآلاف من العملاء شكاوى ضد Coinbase التي تعد أكبر منصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، وتبلغ قيمتها 65 مليار دولار.

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ذكرت الشبكة الإعلامية أنها أجرت مقابلات مع العديد من عملاء Coinbase الذين ادعوا أن المتسللين قد استنزفوا حساباتهم، مع تفاقم المشكلة بسبب عدم استجابة المنصة لطلبات الدعم.

وقالت: "تكشف المقابلات مع عملاء Coinbase في جميع أنحاء البلاد ومراجعة آلاف الشكاوى عن نمط من عمليات الاستيلاء على الحسابات، حيث يرى المستخدمون الأموال تتلاشى فجأة من حساباتهم، تليها خدمة عملاء سيئة من Coinbase التي جعلت هؤلاء المستخدمين يشعرون بأنهم تركوا معلقين وغاضبين".

زعمت إحدى عميلات بورصة Coinbase وتدعى Tanja Vidovic، أنها خسرت ما تقرب قيمته من 168000 دولار من العملات المشفرة بعد تلقي عدد من التنبيهات الأمنية لتغيير كلمة المرور في أبريل. وقالت إن محاولات الاتصال بـ Coinbase عبر الهاتف باءت بالفشل.

أخبر عميل آخر CNBC أنه بعد تسجيل الدخول إلى تطبيق Coinbase في مارس، اختفى ما يقرب من 35000 دولار من أصول التشفير المختلفة من حسابه. وأرسل فريق الاستجابة التنظيمية في Coinbase إلى الضحية في النهاية رسالة إلكترونية تفيد بأن المعاملات على شبكة بلوك تشين لا رجعة فيها، مضيفًا أن بوليصة تأمين Coinbase لا تغطي السرقة من الحسابات الفردية.

في شهر مارس، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً عن عميل لمنصة Coinbase رفع دعوى قضائية ضد الشركة بعد خسارة ما قيمته 100000 دولار من العملة المشفرة.

لجأ مستخدمو Coinbase الآخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن إحباطهم. على سبيل المثال، أخبر المحلل الشهير كاليو Kaleo أتباعه البالغ عددهم 360 ألفًا أن الشركة قد أظهرت "عرضًا محرجًا للغاية لرعاية العملاء".

لقد خلقت التغريدة مجموعة من الردود من قبل عملاء Coinbase الآخرين الذين واجهوا مشكلات مماثلة في الدعم، أو تعرضوا للاختراق. وردت Coinbase بالفعل على هذه الشكوى، لكن أحد الأشخاص أشار إلى ما يلي: "سوف ترد فقط وتساعد الأشخاص الذين لديهم الكثير من المتابعين حتى لا تنزل سمعتها إلى الجحيم! ماذا عنا؟ 5 شهور بدون مساعدة! حساب مغلق!".

قال مستخدم آخر على تويتر: "لم أتمكن من الدخول إلى حساب Coinbase الخاص بي منذ 4 أشهر تقريبًا!".

في أبريل، عندما تم طرح الشركة للاكتتاب العام، قال بريان أرمسترونج الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase لشبكة CNBC: "لم يعد الناس بحاجة للخوف من عالم التشفير كما في الأيام الأولى".

قدم مستخدمو Coinbase أكثر من 11000 شكوى ضد المنصة إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ومكتب حماية المستهلك المالي منذ عام 2016، ومعظمها يتعلق بخدمة العملاء.