الصحة العالمية تلقي باللوم على هذا الأمر في ارتفاع إصابات كورونا!

قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن المعلومات الخاطئة حول كوفيد-19 واللقاحات يبدو أنها ساءت في الأسابيع الأخيرة ومنعت الناس من الحصول على الحقن وتؤدي إلى زيادة الحالات في جميع أنحاء العالم.

وألقى قادة الصحة العامة باللوم على نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة في زيادة عدم الثقة في اللقاحات حول العالم.

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بدورها، قالت الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لفيروس كوورنا، ماريا فان كيركوف: "في الأسابيع الأربعة الماضية أو نحو ذلك، يبدو أن كمية المعلومات المضللة الموجودة في الخارج تزداد سوءاً، وأعتقد أن هذا محير حقاً لعامة الناس".

وقامت المنظمة ببث أسئلة وأجوبة على قنوات التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء. وقالت إن هذا أصبح عامل خطر آخر "يسمح للفيروس بالانتشار".

ويشعر بعض الخبراء الطبيين بالقلق من أن بعض الأميركيين غير الملقحين استخدموا عدم موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية الكاملة على لقاحات كورونا باستثناء لقاح فايزر والذي حصل على الموافقة يوم الاثنين، كتفسير موثوق لترددهم.

ويعتقد معظم الأميركيين غير الملقحين أن لقاحات كوفيد تشكل تهديداً لصحتهم أكثر من الإصابة بالفيروس نفسه، وفقاً لبيانات كايزر.

وقال مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء، الدكتور بيتر ماركس، إن المعلومات الخاطئة حول اللقاح هي "واحدة من أكبر التحديات التي ما زلنا نواجهها في تطعيم الجمهور".

وأضاف ماركس: "لقد سمعنا مزاعم كاذبة بأن لقاح كوفيد-19 يسبب العقم، ويحتوي على رقائق دقيقة ويتسبب في الإصابة بفيروس كورونا". "والأسوأ من ذلك، لقد سمعنا مزاعم كاذبة بأن آلاف الأشخاص ماتوا بسبب اللقاح".

كما وجه مدير فرع أميركا اللاتينية التابع لمنظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة للبلدان الأميركية، نداءً شخصياً إلى سكان دول الكاريبي "للاستيقاظ" من سبات المعلومات الخاطئة والتطعيم مع انتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا في جميع أنحاء الجزر.

من جانبه فال المستشار الطبي للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي: "يمكن أن يساعدنا التطعيم في السيطرة على كوفيد-19 بحلول ربيع عام 2022".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "أود أن أناشد الناس في البلاد الذين لم يتم تطعيمهم أن يدركوا أن لدينا القدرة فيما بيننا على تقليص الإطار الزمني للوصول إلى نهاية هذا الوباء". "احصل على اللقاح وسيتم اقتطاع الإطار الزمني بشكل كبير".