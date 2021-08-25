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بريطانيا تدرس توظيف السجناء لإنقاذ هذه الصناعة

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اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تدرس توظيف السجناء لإنقاذ هذه الصناعة

15 ألف سائق شاحنة أوروبي غادروا المملكة المتحدة العام الماضي

دبي - سمر الماشطة

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تضرب أزمة النقص في سائقي الشاحنات وأزمة النقص في الأيدي العاملة في صناعة اللحوم في بريطانيا، سلاسل المطاعم السريعة بقوة، وتزيح مكونات أساسية من قوائم الطعام.

ودفعت الأزمة العاملين في الصناعة لعقد محادثات مع الحكومة البريطانية ومناقشة الخيارات المتعلقة بتوظيف السجناء لسد هذا النقص.

حيث أبلغت شركات الشحن في بريطانيا عن نقص هائل في سائقي الشاحنات يبلغ 100 ألف سائق لمركبات البضائع الثقيلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الوباء الذي عطل 30 ألف اختبار رخصة قيادة للسائقين الجدد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إذ أن 15 ألف سائق شاحنة أوروبي غادروا المملكة المتحدة العام الماضي، وما زاد الطين بلة هو إضراب على مدى أسبوعين نظمه السائقون في مجموعة Professional Drivers على Facebook، يشارك فيه أكثر من 4000 سائق اعتصموا في منازلهم، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ورفع الأجور وسط عقود من الاستغلال على حد قول المجموعة.

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