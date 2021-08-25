شركة أميركية تلجأ لحيلة عبقرية لإجبار الموظفين على التطعيم

ستفرض شركة دلتا إيرلاينز Delta Air Lines Inc، خصومات شهرية بقيمة 200 دولار على الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19، لتصبح أول شركة أميركية كبرى تفرض غرامة لتشجيع العمال على الحصول على اللقاح.

وأصدرت الشركة مذكرة للموظفين اليوم الأربعاء من الرئيس التنفيذي إد باستيان، الذي قال إن 75% من عمال شركة النقل قد تم تطعيمهم بالفعل. وأضاف أن زيادة حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المرتبطة بسلالة دلتا تدفع جميع الموظفين للحصول على اللقاحات.

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وستطبق الاستقطاعات على الموظفين في خطة الرعاية الصحية لشركة الطيران الذين لم يتلقوا جرعات بحلول 1 نوفمبر. كما ستتطلب الشركة أيضاً اختباراً أسبوعياً للموظفين الذين لم يتم تطعيمهم بحلول منتصف سبتمبر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وخلال هذا الشهر، فرضت شركات مثل يونايتد إيرلاينز، وغولدمان ساكس، وغوغل، وفيسبوك اللقاح على موظفيها.

وتأتي التعليمات الجديدة قوية بعدما حصلت شركة فايزر على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء يوم الاثنين، حيث يتعامل بعض أصحاب العمل بحذر خوفاً من أن يضروا بالمعنويات ويحفزوا الانشقاقات في سوق العمل الضيق. فيما يشك بعض مستشاري الرعاية الصحية في فاعلية سياسة الاستقطاعات مثل الإجبار على التطعيم.

وقال باستيان إن الرسوم الإضافية على الموظفين غير الملقحين هي "معالجة المخاطر المالية" من قرارهم. وقال إن متوسط الإقامة في المستشفى لمرضى كورونا كلف دلتا 40 ألف دولار لكل منهم.

وأضاف باستيان: "بإعلان هذا الأسبوع أن إدارة الغذاء والدواء قد منحت الموافقة الكاملة على لقاح فايزر، حان وقت التطعيم الآن".

وبموجب السياسة الجديدة، فإن أي عامل لم يتم تطعيمه بالكامل بحلول 12 سبتمبر سيُطلب منه إجراء اختبار فيروس كورونا أسبوعياً "في حين أن معدلات الحالات المجتمعية مرتفعة".

يجب على الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم ارتداء أقنعة في جميع الأماكن الداخلية، بحيث تكون فعالة على الفور.

وقالت دلتا أيضاً أنه اعتباراً من 30 سبتمبر، سيتم توفير التأمين الطبي لمرضى كورونا فقط للعمال الذين تلقوا كلتا الحقنتين ولكنهم ما زالوا يمرضون.