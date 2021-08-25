"كوفيد – 22".. فيروس كورونا المنتشر غير الحقيقي

في الوقت الذي حذر فيه خبراء من انتشار متحورات أخرى من كورونا الفترات المقبلة، يتزايد الحديث عن متحور جديد أكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتصدر محركات البحث في العالم، وهو فيروس كوفيد – 22.

وعلى الرغم من تشكك الخبراء والأطباء حول العالم حول مدى إمكانية تواجد أو انتشار هذا الفيروس، إلا أنه أصبح الأكثر انتشارا حول العالم الآن على منصات التواصل الإجتماعي.

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أصل الاسم

الكثير يعلم أن فيروس كورونا كوفيد – 19 جرى تسميته لأن ظهوره الأول كان في عام 2019، يسمي البعض متحور دلتا من فيروس كورونا كوفيد – 2021، وبالتالي فإن كوفيد – 22 هو الفيروس الذي توقع أحد الخبراء ظهوره في العام المقبل، ويقول إنه سيكون عصي على الجهاز المناعي للجسم.

كانت بداية الأمر من تحذير أطلقه خبير سويسري يتنبأ بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا العام القادم، تكون أكثر فتكاً من سلالة "دلتا" التي انتشرت مؤخراً حول العالم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال البروفسور ساي ريدي، عالم المناعة بجامعة بازل بسويسرا "علينا الاستعداد لظهور سلالة جديدة خطيرة من فيروس كورونا في عام 2022".

تحذيرات

وأضاف: "من الحتمي أن تتحد المتغيرات الموجودة بالفعل، مثل دلتا وبيتا وغاما، لإنتاج سلالة أشد فتكا، قد يطلق عليها اسم (كوفيد 22)".

وتابع ريدي: "إذا ظهر مثل هذا المتغير، فعلينا التعرف عليه في أسرع وقت ويجب على الشركات المصنعة للقاحات تكييف اللقاحات الحالية بسرعة لمواجهته. فظهور هذا المتغير الجديد هو مخاطرة كبيرة علينا الاستعداد لها جيدا".

وقال الخبير السويسري إن دلتا كانت أكثر السلالات المعدية على الإطلاق، لكنها لم تكن من "الطفرات الهاربة من الجهاز المناعي"، والتي تتفادى الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، والمناعة المكتسبة من اللقاحات. وأشار إلى أن السلالة الجديدة قد تحمل سمات "التهرب المناعي".

إمكانية الحدوث

يقول مارتن بلاسر أستاذ الطلب وعلم الأمراض والطلب المخبري بكلية روتجرز روبرت جونسون للطب إنه لظهور هذا النوع من الفيروس، فسيكون مختلفا تماما عن كوفيد 19 المنتشر حاليا، وليس متحورا من الفيروس نفسه.

وأكد أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث العام المقبل، "لا أعتقد أنه سيكون هناك فيروس جديد كارثي يظهر خلال السنة المقبلة أو السنوات العشرة القادمة".

وأضاف ما يمكن توقعه أنه سيكون هناك متحورات أخرى من كوفيد 19، وقد تكون هذه المتحورات أفضل أو أسوأ من الأنواع المنتشرة حاليا.

ولكن، وليام شافنز، أستاذ الأمراض المعدية بجامعة فاندربيلت، يقول إن "القول بأننا سنواجه كوفيد 22 يشبه تماما بالقول أننا سنواجه سلاسل مختلفة تماما من الانفلونزا". وتابع: "نعم، يمكن أن يحدث ذلك، ولكن ليس لدينا أي فكرة عن متى أو كيف سيحدث ذلك بالفعل".