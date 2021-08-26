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السعودية تهدف لتأسيس 400 شركة في الذكاء الاصطناعي

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السعودية تهدف لتأسيس 400 شركة في الذكاء الاصطناعي

تأهيل 25 ألف خبير في الذكاء الاصطناعي وجلب استثمارات بـ80 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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قال عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إن أكاديمية "سدايا" التي تم الإعلان عنها أمس على هامش فعالية Launch، أبرز حدث تقني في المنطقة، تهدف إلى تدريب وتأهيل 25 ألف متخصص وخبير في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن 5 آلاف منهم سوف يبتعثون إلى جامعات عالمية مرموقة لإتمام دراسات عليا متخصصة، فيما سيتم تأهيل 20 ألفاً على مدار السنوات العشر القادمة.

وأوضح أن الهدف يتمثل في أن يصبحوا مؤهلين بشكل قوي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعلن عنها، ومن بينها إنشاء 400 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في جلب استثمارات خلال السنوات العشر القادمة تقدر بـ80 مليار ريال.

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وقال: "قطعنا أول سنة في الاستراتيجية وستكون الأكاديمية ذراعنا لتنفيذها ضمن المسار المتخصص في بناء الكفاءات. وبالشراكة مع أكاديمية طويق والاتحاد السعودي للأمن السيبراني وشركائنا أطلقنا عدة معسكرات وهناك معسكر قادم سجل أكثر من 20 ألف خريج وخريجة".

وكشفت الجهات المُنظمة لفعالية Launch النقاب عن مبادرات ثلاث رئيسية وهي (طويق، همة، قمة)، والتي تهدف في مجملها إلى رفع القدرات الرقمية للشباب والشابات في مجالات البرمجة، وتعزيز الثقة بين الشركات التقنية والجهات التمويلية، وتشجيع الابتكار والإبداع من خلال التجمعات والمنصات المركزية.

ومن بين الإعلانات التي شهدتها فعالية Launch، إطلاق "أكاديمية سدايا" لتسهم في بناء القدرات وتمكينها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإطلاق "منصة سطر" للبرمجة بأكثر من 1300 فيديو تعليمي، ومنصة "كودرهَب" أول منصة عربية متخصصة في التحديات البرمجية بأكثر من 400 تحدي، وتدشين منصة الدرونز الخاصة لخدمة مستخدمي الطائرات بدون طيّار داخل المملكة وقطاع الأعمال، إضافة إلى تدشين أكاديمية DJI أول مركز تدريبي معتمد للدرونز لخدمة المتدرّبين في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع DJI Academy العالمية وstc.

وبالإضافة إلى الإعلان عن شراكة مع OneMT الرائدة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، التي ستفتح ستوديو لها بالرياض، وإعلان شركة تريند مايكرو إنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، وبدء التسجيل في أكاديمية Apple Developer Academy الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمخصصة في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، في مقرّها بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

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