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الكنهل للعربية: STC تتطلع للنمو في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء

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سوق السعودية

الكنهل للعربية: STC تتطلع للنمو في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء

أكد على قوة البنية التحتية الرقمية للشركة

دبي - العربية.نت

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أكد عبدالله الكنهل الرئيس التنفيذي لشؤون STC على قوة البنية التحتية الرقمية للشركة، مشيرا إلى أنه سيكون لـ STC دور كبير في مجالات التحول الرقمي وتقنية المعلومات.

وأضاف في حديثه للعربية أن الشركة تتطلع للنمو في مجالات أبرزها الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء. وأكد أن الشركة ستكون ممكن لهذه المجالات سواء في مجال البنية التحتية أو تطوير القدرات.

جاء حديث الكنهل أمس على هامش أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، إذ أعلنت حزمةً من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تُناهز الـ4 مليارات ريال بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية.

ويأتي ذلك ترجمةً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.

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