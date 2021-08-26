هذا السهم خسر 80 مليار دولار.. ماذا حدث؟

انهارت أسهم وحدة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة إيفر غراند الصينية China Evergrande Group في هونغ كونغ، مما أدى إلى محو حوالي 80 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وتراجعت أسهم شركتها التابعة للسيارات China Evergrande NEV بما يصل إلى 22% يوم الخميس بعد أن قالت الشركة الأم إن الوحدة خسرت 740 مليون دولار في النصف الأول. وبلغت القيمة السوقية لأعمال السيارات الكهربائية حوالي 87 مليار دولار في ذروتها في 16 أبريل، وهي أكبر من القيمة السوقية لشركة فورد موتور، وتقريباً أربعة أضعاف القيمة السوقية لشركة إيفرغراند نفسها في ذلك الوقت. كما انخفضت أسهم Evergrande NEV بنسبة 92% منذ ذلك الحين، وهو أسوأ أداء في مؤشر بلومبرغ العالمي.

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وتأتي موجة التراجعات في ظل مخاوف من أن تلجأ إيفرغراند من بيع أصولها العقارية وسط ضغوط متزايدة من بكين بسبب حجم مديونياتها الكارثي، حيث تعد المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تعتبر أسهم الشركات المدرجة - بما في ذلك حصة 65% التي تمتلكها في Evergrande NEV - هي الأكثر سيولة إذا احتاجت إيفرغراند إلى سيولة نقدية بسرعة، حيث جمعت إيفرغراند في مايو 1.4 مليار دولار من الوحدة في بيع أسهم بخصم كبير.

بدوره، قال رئيس الأبحاث في Core Pacific-Yamaichi International H.K، كاستور بانغ: "من الواضح جداً أن Evergrande NEV تعاني من نقص التمويل". "الآن بعد أن واجهت الشركة الأم مشكلة سيولة، من المستحيل عليها أن تفي بالأهداف السابقة لإنتاج السيارات الكهربائية".

ضخت شركة إيفرغراند الكثير من رأس المال في وحدتها للسيارات الكهربائية كي تكون أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، بحلول عام 2025، وفقاً لخطط رئيس الشركة هوي كا يان. حيث تم تغيير اسم الشركة من مجموعة إيفرغراند للرعاية الصحية، إلى إيفرغراند لسيارات الطاقة الجديدة العام الماضي، إلا أن غالبية إيراداتها لا زالت من أعمالها الصحية.

وخلال مكالمة أرباح في أواخر مارس، قال هو، إن الشركة تخطط لبدء الإنتاج التجريبي للسيارات في نهاية هذا العام، متأخرة عن الجدول الزمني الأصلي في سبتمبر الماضي.

وقالت إيفرغراند في وقت سابق من هذا الشهر إنها تجري محادثات مع "عدة مستثمرين مستقلين " لبيع حصص في شركات تابعة لخدمات السيارات الكهربائية والممتلكات.