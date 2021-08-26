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ماذا يحرك سوق الأسهم الكويتية؟

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بورصة الكويت

ماذا يحرك سوق الأسهم الكويتية؟

المستثمرون الأجانب يحركون السوق في الوقت الحالي

دبي - العربية.نت

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قال مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن الأسواق الكويتية تتحرك حالياً بسبب أرباح الشركات الكويتية التي جاءت أفضل في الربعين الأول والثاني من السنة الحالية، مقارنة بالسنة الماضية، في ظل تفاؤل بتحقيق أرباح أفضل خلال العام.

وأضاف أن التقييمات في كل دول العالم مرتفعة لكن الأسواق الخليجية تتحرك في اتجاه الارتفاع حالياً، ويوجد هامش لزيادة مضاعف الربحية بعد عبور مشكلة أزمة كورونا.

وعن زيادة رأسمال بنك وربة، قال عيد الشهري، إن تلك هي الزيادة الثانية لبنك وربة بعد زيادة سابقة منذ 3 سنوات، وإقبال البنك على الخطوة يعني أن لديه دعم أساسي من مساهمه الرئيسي الهيئة العامة للاستثمار، لافتاً إلى أن سبب زيادة رأس المال هو ارتفاع الودائع، لكي يتوافق رأس المال مع متطلبات البنك المركزي في نسبة الودائع إلى رأس المال.

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وأوضح أن ذلك يشير إلى نمو قادم في بنك "وربة" وهي خطوة إيجابية.

وأشار إلى أن أهم صفقتين حالياً في سوق الكويت، الدمج بين البنك الأهلي المتحدة وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، بعد تأجيل الدمج بسبب كورونا، وفي الأسبوعين الأخيرين اتخذ "بيتك" إجراءات للعودة إلى الصفقة مع عودة التفاؤل بعد تحقيق "بيتك" نتائج إيجابية.

وتابع: "الصفقة الثانية هي تقديم شركتي أجيليتي وزين طلبا إلى البنك المركزي الكويتي لتأسيس أول بنك رقمي في الكويت.

ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يحركون السوق في الوقت الحالي، ومضاعف الربحية يقدر بـ20 مرة، مقارنة بالأسواق المتقدمة 27 مرة، ولذلك يبحث الأجانب عن الأسواق الناشئة مثل السوق الكويتي ومستوى الربحية المناسب.

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