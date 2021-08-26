هذه العوامل تؤثر على أسواق الأسهم بالمنطقة

قال مدير الاستثمارات في كابيتال للاستثمارات وسيم جمعة، إن سوق الأسهم السعودية يتأثر بعدة عوامل حالية منها انتهاء فترة إعلان نتائج الشركات، مضيفا "كان لهذه الإعلانات دور مهم في تحسين الأداء خلال الفترة الأخيرة لأن معظم نتائج الشركات كانت جيدة".

وأضاف جمعة في مقابلة مع "العربية"، أن السوق حافظ على مستواه رغم أن أسعار النفط انخفضت 25% من القمة القريبة التي سجلها في الشهريين الماضيين.

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وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب والهدوء بالاستثمار حول العالم، مع ترقب كلمة رئيس الفيدرالي الأميركي بخصوص توجهات السياسية النقدية وهل سيتجه إلى خفض التيسير الكمي؟

وحول مكررات الربحية، ذكر جمعة أن المكررات مرتفعة حاليا، ونلاحظ توجه المستثمرين في المنطقة إلى مصر، مؤكدا أن مكررات الربحية لأسهم دول المنطقة ضمن الأفضل بالأسواق الناشئة.

وتابع: "هناك إعادة تصنيف لمؤشر "إم سي أي" في شهر ديسمبر المقبل وقد ينتج عنها عملية تقنية نظرا لاندماج بعض الصناديق في السعودية مما يؤدي إلى تدفقات خارجة في حدود 800 مليون دولار".

وكشف أن أداء أسواق المنطقة كان جيد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام مقارنة مع الأسواق بالخارج.

وأفاد بأن التذبذب في الأسواق أصبح أحد المسلمات التي يجب التكيف معها.