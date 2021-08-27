.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم

  • الخط
سميح ساويرس في إحدى غرف فندق Chedi Andermatt
سميح ساويرس في إحدى غرف فندق Chedi Andermatt (رويترز)
عملات مشفرة

فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم

سويسرا من بين أكثر الدول الأوروبية حماسة في تبني العملات المشفرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال فندق Chedi Andermatt الفاخر المملوك للملياردير سميح ساويرس، إنه سيسمح للضيوف باستخدام العملات المشفرة لدفع تكاليف إقامتهم في جبال الألب السويسرية.

وصرح في بيان أن الفندق سيقبل كلاً من بيتكوين و إيثريوم، وسينظر في اعتماد عملات مشفرة أخرى في المستقبل.

بحسب الموقع الإلكتروني للفندق، يمكن أن يكلف الجناح الراقي في Chedi Andermatt ذي الخمس نجوم والواقع على بعد حوالي 110 كيلومترات من زيورخ، آلاف الدولارات لقضاء الليلة الواحدة.

وسط الجدل حول جدواها كعملة.. كيف يمكن إنفاق بيتكوين؟ قصص اقتصادية بيتكوين وسط الجدل حول جدواها كعملة.. كيف يمكن إنفاق بيتكوين؟

بدأ المنتجع في التفكير بقبول العملات المشفرة كخيار دفع منذ حوالي أربع سنوات، لكنه انتظر حتى يتمكن من ضمان أن تكون المعاملات آمنة وتجنب تقلبات الأسعار.

وفي هذا المسعى، تمت الشراكة مع مزود خدمة الدفع Worldline بالإضافة إلى مزود خدمة التشفير السويسري Bitcoin Suisse. وقال الفندق إن المدفوعات بالعملة المشفرة سيتم تحويلها على الفور إلى فرنك سويسري بمجرد تأكيدها.

فندق Chedi Andermatt
فندق Chedi Andermatt

تم افتتاح فندق Chedi في عام 2013 باعتباره حجر الزاوية لإعادة تطوير Andermatt بقيادة ساويرس، وهو منتجع للتزلج فقد وهجه. وتعاون ساويرس، الذي تأتي ثروته من العقارات المصرية، مع مستثمرين آخرين لإنفاق أكثر من مليار دولار لإحياء البلدة.

وقال جان إيف بلات، المدير العام لفندق Chedi، في بيان: "إننا نعلن لنزلاء الفندق تصريحًا واضحًا بأننا منفتحون على التقنيات الجديدة وفي نفس الوقت نقدم تجربة دفع جديدة كخدمة إضافية".

فندق Chedi Andermatt
فندق Chedi Andermatt

ارتفعت شعبية العملات المشفرة والاهتمام بها على مدار العامين الماضيين، حتى مع تأرجح تقييمات النقد الرقمي بشكل كبير، لكن ظل استخدامها كنظام دفع يومي عملية صعبة.

وكانت سويسرا من بين أكثر الدول الأوروبية حماسة في تبني العملات المشفرة، وقد قالت كنتون Zug، المعروفة بضرائبها المنخفضة على الشركات وموطن تجار السلع، العام الماضي إنها ستبدأ بقبول بيتكوين لدفع الضرائب.

تعد Zug أيضًا مركزًا لشركات العملات المشفرة، وقد قبلت بيتكوين كوسيلة للدفع مقابل بعض الخدمات منذ عام 2016، وألهمت منتجع التزلج Zermatt للقيام بنفس الشيء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين.. كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين..
تحدٍ جديد وخطير يجتاح شبكات التواصل.. وأطباء يحذرون تحدٍ جديد وخطير يجتاح شبكات التواصل.. وأطباء يحذرون
الأكثر قراءة
بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع
الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض
داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته
في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير
مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل
عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون
قبل أن تذهب
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
اكتشف المزيد