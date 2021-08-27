فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم

قال فندق Chedi Andermatt الفاخر المملوك للملياردير سميح ساويرس، إنه سيسمح للضيوف باستخدام العملات المشفرة لدفع تكاليف إقامتهم في جبال الألب السويسرية.

وصرح في بيان أن الفندق سيقبل كلاً من بيتكوين و إيثريوم، وسينظر في اعتماد عملات مشفرة أخرى في المستقبل.

مادة اعلانية

بحسب الموقع الإلكتروني للفندق، يمكن أن يكلف الجناح الراقي في Chedi Andermatt ذي الخمس نجوم والواقع على بعد حوالي 110 كيلومترات من زيورخ، آلاف الدولارات لقضاء الليلة الواحدة.

بدأ المنتجع في التفكير بقبول العملات المشفرة كخيار دفع منذ حوالي أربع سنوات، لكنه انتظر حتى يتمكن من ضمان أن تكون المعاملات آمنة وتجنب تقلبات الأسعار.

وفي هذا المسعى، تمت الشراكة مع مزود خدمة الدفع Worldline بالإضافة إلى مزود خدمة التشفير السويسري Bitcoin Suisse. وقال الفندق إن المدفوعات بالعملة المشفرة سيتم تحويلها على الفور إلى فرنك سويسري بمجرد تأكيدها.

تم افتتاح فندق Chedi في عام 2013 باعتباره حجر الزاوية لإعادة تطوير Andermatt بقيادة ساويرس، وهو منتجع للتزلج فقد وهجه. وتعاون ساويرس، الذي تأتي ثروته من العقارات المصرية، مع مستثمرين آخرين لإنفاق أكثر من مليار دولار لإحياء البلدة.

وقال جان إيف بلات، المدير العام لفندق Chedi، في بيان: "إننا نعلن لنزلاء الفندق تصريحًا واضحًا بأننا منفتحون على التقنيات الجديدة وفي نفس الوقت نقدم تجربة دفع جديدة كخدمة إضافية".

ارتفعت شعبية العملات المشفرة والاهتمام بها على مدار العامين الماضيين، حتى مع تأرجح تقييمات النقد الرقمي بشكل كبير، لكن ظل استخدامها كنظام دفع يومي عملية صعبة.

وكانت سويسرا من بين أكثر الدول الأوروبية حماسة في تبني العملات المشفرة، وقد قالت كنتون Zug، المعروفة بضرائبها المنخفضة على الشركات وموطن تجار السلع، العام الماضي إنها ستبدأ بقبول بيتكوين لدفع الضرائب.

تعد Zug أيضًا مركزًا لشركات العملات المشفرة، وقد قبلت بيتكوين كوسيلة للدفع مقابل بعض الخدمات منذ عام 2016، وألهمت منتجع التزلج Zermatt للقيام بنفس الشيء.