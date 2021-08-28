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مدينة عربية تتصدر دول المنطقة بحجم الثروات الشخصية

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إمارة دبي
ثروات

مدينة عربية تتصدر دول المنطقة بحجم الثروات الشخصية

نيويورك الأولى عالميا بثروات شخصية تقترب من 3 تريليونات دولار

دبي - العربية.نت

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تصدرت دبي مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نالت المركز الــ 29 عالمياً، على قائمة أغنى المُدُن في عام 2021، التي أصدرتها مؤسسة «نيو ورلد ويلث» الجنوب أفريقية المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات.

وتعتمد فكرة القائمة على رصد عدد الأشخاص من ذوي الثروات الفائقة المُقيمين في كل مدينة، ثم احتساب إجمالي ثرواتهم الشخصية، ثم المُفاضلة بين المُدُن على هذا الأساس بحسب صحيفة البيان.

ويُقصد بذوي الثروات الفائقة هم الأشخاص الذين يمتلك الواحد منهم أصولاً مالية سائلة، بخلاف البيت الذي يقطنه بصفة دائمة، تتجاوز قيمتها مليون دولار.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الثروات الشخصية في دبي حتى الآن 530 مليار دولار، فيما تجاوز عدد الأشخاص فائقي الثراء المُقيمين في دبي حتى الآن 54000 شخص، منهم 2500 شخص من فئة من يمتلك الواحد منهم عدة ملايين دولارات، و12 شخصاً من فئة المليارديرات.

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وذكر التقرير أن الصناعات الرئيسية التي يستطيع المرء من خلالها تكوين ثروات شخصية كبيرة في دبي تشمل الخدمات المالية، تجارة المواد الأساسية، النقل والمواصلات، الفنادق، وتجارة التجزئة والعقارات.

وأضاف أن المناطق السكنية التي تُعد وجهات رئيسية لاجتذاب فائقي الثراء في دبي تشمل «تلال الإمارات»، «جميرا جولف استيت» و«نخلة جميرا»، وغيرها العديد من الوجهات المميزة.

وكانت صدارة القائمة من نصيب نيويورك بإجمالي ثروات شخصية بلغت 2.9 تريليون دولار، وجاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو في المركز الثاني بثروات بلغت 2.6 تريليون دولار، فيما حلت طوكيو ثالثة بثروات بلغت 2.5 تريليون دولار.

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