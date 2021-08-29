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السعودية تطرح مشروع خط مياه "الرايس - رابغ" بطول 100 كيلومتر 

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KSA:Water Pipeline Project
أحد المشاريع في السعودية لنقل المياه
اقتصاد السعودية

السعودية تطرح مشروع خط مياه "الرايس - رابغ" بطول 100 كيلومتر

اتفاقية نقل المياه تمتد إلى 35 عاما

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لشركات المياه عن دعوة الشركات لإبداء الاهتمام بمشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقلة "الرايس – رابغ" بسعة نقل تصل الى900 ألف متر مكعب يوميا وبطول يبلغ 100 كيلومتر.

وقالت إن الشركة المُتقدمة ستقوم بإجراءات اختيار المطورين أو اتحاد مطورين لتطوير المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية "BOOT".

وستعمل شركة المشروع التي سيتم تأسيسها لتطوير المشروع على نقل كامل سعة المياه إلى الشركة، بموجب اتفاقية نقل المياه.

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ومن المتوقع أن تصل مدة اتفاقية نقل المياه إلى 35 عاما، وسيتم دعم التزامات الشركة في إطار اتفاقية نقل المياه بموجب اتفاقية دعم ائتماني تبرمها وزارة المالية نيابة عن المملكة، وفقا لتفاصيل الطرح الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وتمتلك وزارة المالية 100% من الشركة السعودية لشركات المياه والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال.

استراتيجية المياه

وتتضمن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في السعودية، تقليص وسد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع المياه في المملكة وإمداد 90% من المياه المستخدمة في الأغراض الحضرية على مستوى المملكة من مياه البحر المحلاة ولتقليل الاعتماد على المصادر غير المتجددة.

وتسعى المملكة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال برنامج خطوط أنابيب نقل المياه المستقلة ("IWTP") وذلك بتطوير شبكة أنظمة نقل المياه الصالحة للشرب (WTS) التي تتكون من خطوط الأنابيب ومرافق التخزين المؤقتة الطرفية لتوفير اتصال بين مراكز الاستهلاك ومحطات التحلية، ومن بينها مشروع الرايس -رابغ.

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