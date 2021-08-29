مدينة عربية الأقرب للاستفادة من العملات المشفرة لهذا السبب!

قال الرئيس التنفيذي لشركة Bittrex Global، ستيفن ستونبرغ، إن دبي في وضع جيد للاستفادة من سوق العملات المشفرة المتنامي في الشرق الأوسط حيث يقود المنظمون جهداً نحو قبول التقنيات القائمة على تقنية بلوك تشين blockchain.

وأضاف ستونبرغ، الرئيس التنفيذي لبورصة الأصول الرقمية بيتريكس غلوبال، أن الإمارات العربية المتحدة ودبي "تقومان بكل الأشياء الصحيحة وستجذبان الكثير من المشاريع الإقليمية". "إنه مكان رائع لإعداد مشروعك المميز أو تشغيل بورصة لتداول العملات المشفرة"، مدعوماً بوضع المنطقة كملاذ ضريبي.

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واتخذت دبي، بالفعل عدة خطوات لتعزيز استخدام blockchain داخل المدينة في الأشهر الأخيرة، ويتوقع ستونبرغ أن تقوم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط أيضاً بتخصيص الأموال في تقنية بلوك تشين.

في مايو، وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع لدعم تنظيم وعرض وتداول أصول التشفير داخل المنطقة الحرة. كما افتتحت المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة في المدينة بورصة قائمة على blockchain لتداول السكر العام الماضي وصندوق بيتكوين المدرج في بورصة ناسداك دبي في يونيو - الأول من نوعه في المنطقة.

وقال "أعتقد أن دبي ستحقق أداءً جيداً بشكل خيالي"، حيث تحتضن العملات المشفرة، مضيفاً أن بيتريكس تتوقع أن يكون لها حضور موسع والمزيد من العملاء في المنطقة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وارتفعت العملات المشفرة في الأسابيع الأخيرة، مع الدعوات المتفائلة من رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، ومديرة الاستثمار، كاثي وود، مما عزز المعنويات بشأن مستقبل العملات المشفرة. كما ساعدت النبرة الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن التناقص التدريجي في تهدئة المخاوف داخل السوق.

وقال ستونبرغ: "الكثير من الأموال المؤسسية التي تذهب إلى إيثريوم وبيتكوين هي على الأرجح المحرك الحقيقي للسوق، وليس زبد تعاملات الأفراد".