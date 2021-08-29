لهذه الأسباب.. ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى مستوى تاريخي في يونيو

قال مدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية، مشاري القويزاني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها خلال يونيو 2021، على أساس سنوي، يعزى إلى ارتفاعات رئيسية في القطاعات الصناعية مثل البتروكيماويات والمنتجات الغذائية ومواد البناء والتعبئة والتغليف.

وأضاف القويزاني أن تلك القطاعات قادت الارتفاع بتأثير مباشر وغير مباشر من ارتفاع أسعار النفط، وحافظت الصادرات غير النفطية على ارتفاعها خلال الثلاثة أشهر الماضية، واستمرت في الأداء المميز بتخطيها حاجز 20 مليار ريال شهرياً على التوالي.

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وأوضح مدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن ارتفاع الصادرات غير النفطية، يعود إلى زيادة الطلب العالمي بعد التعافي من جائحة كورونا وبدء تعافي الطاقات الإنتاجية في الدول الكبرى مثل الصين والهند وغيرها، وبالتالي ارتفع الطلب على المنتجات البتروكيماويات الأساسية والمملكة تكاد تكون المصدر الأول لتلك القطاعات بشكل عام وبالتالي انعكس ارتفاع الأسعار النفطية إيجابا على المشتقات النفطية، وعاد بتأثيره على ارتفاع صادرات المملكة من هذه القطاعات.

وأوضح أنه مع بدء التعافي من جائحة كورونا حافظت الصادرات السعودية على نمط تصديري ثابت، ولم تتراجع الصادرات غير النفطية خلال الجائحة بل أدت أداء مميزاً وتخطت أرقام مميزة.

وقال مشاري القويزاني إن الهيئة تعنى بزيادة الصادرات غير النفطية من خلال وضع البرامج والحوافز وتقديم الإمكانيات لتعزيز تنافسية المنتج السعودي وجعله مفضلاً داخل المملكة وخارجها، والانفتاح على الأسواق العالمية هو أحد مستهدفات الهيئة من خلال تقديم البرامج والحوافز والتدريب والتطوير، وتسهيل الوصول إلى العملاء المحتملين في الأسواق العالمية وزيادة الحصة السوقية لتلك الصادرات في الأسواق العالمية حسب القطاعات الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات.

وذكرت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، اليوم الأحد، أنها تعتز بتسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021، حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما في ذات الشهر من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة.

ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، الذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.