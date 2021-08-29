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هذه التحديثات من "ويندوز 11" قد لا تكون متاحة لأجهزة الكمبيوتر القديمة

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ويندوز 11
تكنولوجيا

هذه التحديثات من "ويندوز 11" قد لا تكون متاحة لأجهزة الكمبيوتر القديمة

قد تضطر لتحديث جهازك القديم للحفاظ على الأمان

دبي - العربية.نت

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قد تسمح لك مايكروسوفت بتثبيت ويندوز 11 على أجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات القديمة، لكن هذا لا يعني أنك ستحصل على التجربة الكاملة التي ستجدها على الأجهزة الأحدث.

أخبرت الشركة موقع The Verge أن أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على وحدات معالجة مركزية غير مدعومة لا يحق لها الحصول على تحديثات Windows 11، وقد لا تحصل حتى على ترقيات معرفات المحركات أو الأمان. وبعبارة أخرى، قد تضطر إلى الحصول على أجهزة أحدث لمجرد الحفاظ على أمان نظامك.

وقالت مايكروسوفت سابقاً إنها ستسمح للأشخاص بتثبيت نظام Windows 11 ISO على وحدات المعالجة المركزية القديمة لمساعدة الشركات في اختبار النظام الأساسي الجديد.

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ولن تكون هذه خطوة غير متوقعة تماماً. فقد تتعرض مايكروسوفت لمشكلة قانونية إذا قدمت تحديثات للأجهزة غير المدعومة - فقد لا ترغب في المخاطرة بإيقاع جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام تصحيح، أو تقودك إلى الاعتقاد بأنك تضمن الدعم الفني.

ومن المتوقع أن تدعم النسخة الجديدة من نظام تشغيل ويندوز 11 تطبيقات أندرويد بشكل مباشر دون الحاجة لمحاكيات أو برمجيات إضافية.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الخاصية بأداء ممتاز حتى على الأجهزة متوسطة المواصفات. وستتم هذه الخطوة بالتعاون مع متجر تطبيقات أمازون.

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