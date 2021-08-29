.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذه العوامل وراء استمرار ارتفاع الأسهم الكويتية

  • الخط
بورصة الكويت

هذه العوامل وراء استمرار ارتفاع الأسهم الكويتية

بلغت قيمة التداولات 8.1 مليار دينار كويتي منذ بداية العام الجاري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مدير البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية، رأفت السيد هاشم مساعد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن سوق الأسهم الكويتية شهد تطورات مهمة خلال العام الجاري، على مستوى السيولة والأداء، وبلغت قيمة التداولات 8.1 مليار دينار كويتي منذ بداية العام الجاري، مقابل 5.3 مليار دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة أكثر من 50%.

وأضاف رأفت السيد هاشم، أنه على مستوى الأداء، ارتفع السوق العام بنسبة 22%، وتفوق عليه السوق الأول بنسبة 23% منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن هناك عدة عوامل أدت ساهمت في ارتفاع السوق، منها الإعلان عن أرباح جيدة جداً في النصف الأول من العام الجاري تعدت المليار دينار لإجمالي شركات السوق بزيادة 100% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

الاستثمارات الوطنية الكويتية تطلق خدمة صانع السوق أسواق المال بورصة الكويت الاستثمارات الوطنية الكويتية تطلق خدمة صانع السوق

وذكر رأفت السيد هاشم أن زيادة معدل التطعيم وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا دعم من أداء السوق، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وانكشاف السوق الكويتي على الأسواق العالمية وانضمامه لمؤشرات إم سي آي وفوتسي.

وأشار مدير البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية، إلى إمكانية أن تقوم البنوك الكويتية بزيادة رأسمالها أسوة ببنك وربة، لا سيما أن هناك توسعا في قيمة الأصول كما صدر عن البنك المركزي بمقدار 75 مليار دينار، وكذلك التوسع في الائتمان خلال النصف الأول، ومع التوجه للفتح بعد الجائحة وتطور الحالة الصحية، يكون مبرراً جداً أن تسعى البنوك إلى زيادة رأس المال لمجابهة الزيادة في الائتمان المتوقع بالتزامن مع السياسة الكلية التوسعية والنمو في الإنفاق الاستهلاكي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ملياردير شهير يعمل على بناء بورصة قد تغير النظام النقدي العالمي ملياردير شهير يعمل على بناء بورصة قد تغير النظام النقدي العالمي
قتلت بكابل.. آخر كلمات جندية أميركية ورسالة من صديقتها قتلت بكابل.. آخر كلمات جندية أميركية ورسالة من صديقتها
الأكثر قراءة
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل
ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا
شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون
"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل
مؤذن الـ مؤذن الـ"شورت" يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك
قبل أن تذهب
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
اكتشف المزيد