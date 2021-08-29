7 مليارديرات تبرعوا بـ 5 مليارات دولار في الصين منذ بداية العام

وجه سبعة من أصحاب المليارات الصينيين مبلغاً قياسياً قدره 5 مليارات دولار للأعمال الخيرية حتى الآن هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت"، وهو مبلغ يتجاوز 20% من إجمالي التبرعات في عام 2020.

وجاءت تبرعاتهم، سواء من خلال شركاتهم التابعة أو المؤسسات أو الثروة الشخصية، ضمن خطة الرئيس الصيني شي جين بينغ من أجل "الرخاء المشترك"، وهي حملة مترامية الأطراف لسد فجوة الثروة في البلاد.

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يأتي ذلك، بعد أن شدد شي على إعادة توزيع الثروة داخل الصين، مشيراً إلى أهداف "الرخاء المشترك" 65 مرة على الأقل في الخطب والاجتماعات هذا العام، أي أكثر من ضعف الإشارات الثلاثين في العام الماضي بأكمله.

وليس من الواضح ما الذي ستشمله جميع الآثار السياسية للحملة، لكن الصين حددت "ثلاثة محاور لتوزيعات الثروة" - التبرع الفردي والعمل الخيري للشركات - جنباً إلى جنب مع تدخلات الحكومة والسوق.

وفي اجتماع رفيع المستوى ترأسه شي يوم 17 أغسطس، قالت الحكومة إنها "يجب أن تعدل بشكل معقول الدخول المفرطة وتشجع الأشخاص والشركات ذات الدخل المرتفع على رد المزيد للمجتمع".

وتجاوز مجموع أكبر التعهدات حتى الآن هذا العام بالفعل ما يقرب من 27 مليار يوان (4.2 مليار دولار) التي تبرع بها الأفراد والشركات الصينية في عام 2020 بالكامل، وفقاً لتصنيف China Charity Ranking، الذي يطلب من الأفراد والشركات والمؤسسات الإبلاغ عن تبرعهم، فيما كان المجموع الكامل للتبرعات أعلى، إذ ساهمت الشركات البارزة والمشاهير الأثرياء، بتشجيع قوي من وسائل الإعلام الحكومية وأنصار الإنترنت، بأكثر من 600 مليون دولار من التبرعات لجهود الإغاثة من الفيضانات في مقاطعة خنان.

كما تعهد عمالقة التكنولوجيا بالتبرع بجزء من أرباح الشركات الحالية والمستقبلية للاستثمار في مشاريع خيرية، بما في ذلك 15 مليار دولار خصصتها شركة تينسنت هولدينغز Tencent Holdings ، لبرامج المسؤولية الاجتماعية واستثمار Pinduoduo Inc بقيمة 10 مليارات يوان للتنمية الزراعية.

وجاءت أكبر التبرعات من شركتي شاومي بقيمة 2.2 مليار دولار، وشركة ميتوان بقيمة 2.3 مليار دولار