بعد 8 أسابيع من الخسائر.. هل وصلت أسهم التكنولوجيا الصينية للقاع؟

قفزت أسهم التكنولوجيا الصينية، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ يناير حيث واصل صائدو الصفقات عمليات الشراء في القطاع المنهار.

ارتفع مؤشر هانغ سينغ تيك Hang Seng Tech بنسبة 1.5%، بقيادة عملاق البث المباشر Kuaishou Technology وشركة Ping An Healthcare and Technology Co، وسط توقع المحللين قفزة في إيرادات الربع الثاني واستمرار الخسائر الصافية.

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ويأتي الارتفاع على الرغم من وابل من العناوين الرئيسية للقواعد الجديدة لقطاع التكنولوجيا، بما في ذلك حملة لقمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تسيء تفسير الموضوعات المالية المحلية والاقتراح الخاص بنظام تصنيف ائتماني لتنظيم شركات البث المباشر. حيث وسعت بكين من حملتها على الصناعة الخاصة لتشمل شركات التدريس والألعاب عبر الإنترنت في محاولة لتقليص فجوة الثروة.

وقال رئيس الأبحاث في شركة يامايتشي إنترناشيونال في هونغ كونغ، كاستور بانغ، ربما رأينا أدنى مستوى للسوق على المدى القريب، بعد شهور من عمليات البيع المحدودة، على الرغم من أن المستثمرين لا يزالون حساسين للغاية بشأن اللوائح السلبية، إلا أن الأسهم تمكنت من الارتداد مؤخراً على الرغم من الأخبار السلبية من وقت لآخر.

واتجه المستثمرون من البر الرئيسي في البيع الصافي للأسهم المدرجة في هونغ كونغ لجلسة التداول الرابعة على التوالي. حيث قاموا بتفريغ أسهم بقيمة 462 مليون دولار.

من بين الخاسرين، استمرت أسهم وسائل الترفيه والتجميل الطبي في الهبوط يوم الاثنين. وقال محللو سيتي غروب، إن المبادئ التوجيهية الجديدة للصين بشأن تنظيم الاقتصاد قد تعني تأثيراً مالياً سلبياً على القطاع في المدى القريب. في غضون ذلك، تسعى الصين إلى تصحيح الإعلانات غير المشروعة في صناعة الجراحة التجميلية.

كما تراجعت أسهم السمسرة بعد أن دفع منظم الأوراق المالية الشركات إلى تكثيف الرقابة على أعمال تمويل الهامش، حسبما قال شخص مطلع على الأمر. وانخفض المؤشر الفرعي CSI Financials بما يصل إلى 2.5%.

التنين الذهبي

في الولايات المتحدة، ساعدت نوبة من الشراء المحموم من المتداولين الأفراد الباحثين عن الصفقات مؤشر ناسداك التنين الذهبي الصيني - الذي يتتبع 98 شركة مدرجة في الولايات المتحدة - على كسب أكثر من 9% الأسبوع الماضي، بعد 8 أسابيع متتالية من الخسائر. ومع ذلك، تلاشت المكاسب في نهاية الأسبوع، وأصيب المستثمرون يوم الجمعة بالفزع من تقرير حول خطط الصين لحظر الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا ثقيلة البيانات.

وقال رئيس قسم الأبحاث الآسيوية في يونايتد فيرست بارتنرز في سنغافورة، جوستين تانغ: "مثل جميع الإصلاحات التنظيمية السابقة، لن يتم الإعلان عن نهايتها وستكون مرئية فقط في مرآة الرؤية الخلفية".