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هذه الأجهزة محرومة من نسخة "ويندوز 11"

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مايكروسوفت
شركة مايكروسوفت
تكنولوجيا

هذه الأجهزة محرومة من نسخة "ويندوز 11"

من المرتقب إطلاقها رسمياً في فصل الخريف

دبي - العربية.نت

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تشغل تطورات نسخة "ويندوز 11" تفكير العديد من مستخدمي شركة مايكروسوفت الأميركية، حول العالم، بعد إطلاق النسخة رسمياً، ومنعها بعض الفئات من استخدام النسخة الجديدة.

وذكرت مايكروسوفت، أن أجهزة الكمبيوتر العاملة بمعالجات قديمة، لن يسمح لها بتثبيت ويندوز 11، وقد لا تحصل على ترقيات الأمان.

ويعني ذلك أن يضطر المستخدم للحصول على أجهزة أحدث لمجرد الحفاظ على أمن نظامه.

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وبحسب موقع "engadget"، فإن إمكانية تعرض مايكروسوفت لمشكلة قانونية إذا قدمت تحديثات للأجهزة غير المدعومة أو ذات المعالجات قديمة، قد يحدث مشاكل في تلك الأجهزة، بسبب ثقل مهام نظام التشغيل الجديد في "windows 11".

وعرضت الشركة النسخة الجديدة في يونيو الماضي، ومن المرتقب إطلاقها رسمياً في فصل الخريف.

ووفقا لموقع "engadget" فإن الشركة تريدك أن تستخدم جهاز كمبيوتر حديث نسبيًا يعمل بنظام التشغيل Windows 11، حتى لو كان ذلك يعني الاضطرار إلى الانتظار حتى تتمكن من تبرير ترقية جهاز الكمبيوتر.

من المتوقع أن تدعم النسخة الجديدة من نظام تشغيل ويندوز 11 تطبيقات أندرويد بشكل مباشر دون الحاجة لمحاكيات أو برمجيات إضافية.

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