هذه الجامعات العشر لديها المتسربون الأغنى في العالم

في الوقت الذي يرى البعض أن المؤهل الجامعي هو بداية لعمل مهني طويل وناجح، فقد يختلف الأمر بالنسبة لمليارديرات من أمثلة بيل غيتس ومارك زوكربيرغ.

يعد هذان الطالبان السابقان بجامعة هارفارد من أشهر المتسربين من الجامعات في العالم، لكنهما بالتأكيد ليسا الشخصين الوحيدين اللذين تركا الدراسة لتأسيس عمل كبير وضخم. فعلى سبيل المثال، غادر مايكل ديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Dell Technologies، جامعة تكساس في سن التاسعة عشرة، بينما انسحب لاري إليسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، من جامعة إلينوي.

مادة اعلانية

في الواقع، قائمة المتسربين من غير هارفارد عميقة بشكل مدهش: العديد من أثرياء العالم لم يلتحقوا بمدارس بارزة. وفيما يلي قائمة بعشر جامعات ضمت أكثر الأشخاص نجاحاً في العالم قبل أن يتسربوا منها لتأسيس كيانات ضخمة.

1. جامعة هارفارد

استضافت جامعة هارفارد بالفعل كلا من بيل غيتس ومؤسسي فيسبوك مارك زوكربيرغ وداستن موسكوفيتز لفترة.

ترك زوكربيرغ وموسكوفيتز، اللذان كانا يعيشان معاً في الحرم الجامعي، الدراسة أثناء إطلاق فيسبوك، فيما أسس موسكوفيتز لاحقاً تطبيق إدارة العمل Asana في عام 2008.

جمع هؤلاء الرجال الثلاثة وحدهم ثروة تزيد عن 300 مليار دولار.

2. جامعة ميشيغان

أعدت جامعة ميشيغان هذه القائمة بناءً على نجاح رجل واحد: لاري بيدج، الذي شارك في تأسيس غوغل مع سيرجي برين. عاد بيج إلى ميشيغان وتخرج منها ⁠ - لكنه انسحب مرة أخرى في وقت لاحق، من برنامج الدكتوراه بالجامعة.

3. جامعة إلينوي

يُصنف مؤسس أوراكل Oracle والملياردير البرمجي لاري إليسون باستمرار بين أغنى الأشخاص في العالم إلى جانب جيف بيزوس وبيل غيتس ووارن بافيت وآخرين. كما أنه ترك الدراسة في جامعة إلينوي.

إذا لم يكن كسب المليارات في صناعة البرمجيات كافياً لقياس نجاحه، ففي عام 2012، اشترى إليسون 98% من جزيرة لاناي في هاواي.

4. جامعة تكساس

أطلق مايكل ديل، مؤسس Dell Technologies، شركته في الثمانينيات بعد تركه جامعة تكساس في سن الـ 19. وتبلغ ثروته حالياً 51 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس، مما جعله من بين أغنى من ترك الدراسة في الجامعات في العالم.

رجل الأعمال ديفيد غيفن، ربما اشتهر بالمشاركة في تأسيس DreamWorks Pictures في عام 1994، انسحب أيضاً من جامعة تكساس في أوستن.

5. جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا

ترك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي الجامعة قبل أقل من فصل دراسي على التخرج في عام 1999.

ومنذ أن أسس موقع تويتر منذ خمسة عشر عاماً، مكنته الشركة من أن يصبح مليارديراً مع صافي ثروة تقدر بـ 14.7 مليار دولار.

6. جامعة ميامي

تخرج الكثير من الناجحين من جامعة ميامي، بدايةً من غلوريا إستيفان إلى دواين جونسون "ذا روك". لكن بعض من أشهر الطلاب السابقين في ميامي لم ينهوا دراستهم أبداً. ترك ميكي أريسون الجامعة للعمل لدى شركة والده، Carnival Cruises. اليوم، هو رئيس كرنفال وصاحب نادي ميامي هيت في الدوري الأميركي للمحترفين.

كما غادر مصمم الأحذية وقطب الأزياء ستيف مادن جامعة ميامي بعد أن ساءت درجاته وتوقف والده عن دفع الرسوم الدراسية.

من المؤكد أن أحد الطلاب السابقين في جامعة ميامي عاش طويلاً وازدهر بعد تركه المدرسة: في عام 1966، بعد أن ترك الجامعة. قدم كاتب السيناريو والمنتج التلفزيوني جين رودنبيري لأول مرة سلسلة الخيال العلمي "ستار تريك" إلى الشاشة الصغيرة. قضى رودنبيري أيضاً وقتاً في جامعة كولومبيا وجامعة جنوب كاليفورنيا، لكنه لم يتخرج أبداً.

7. جامعة ولاية سان خوسيه

بعد الحصول على وظيفة في ياهوو، غادر جان كوم جامعة ولاية سان خوسيه في عام 1997. سريعاً وخلال 12 عاماً، وفي عام 2009، بدأ المواطن الأوكراني الأصل في إطلاق WhatsApp، والذي باعه هو والشريك المؤسس براين أكتون إلى فيسبوك في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار. أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع صافي ثروته الحالية إلى ما يقدر بـ 10.9 مليار دولار.

8. جامعة المدينة / كلية نيويورك

تفتخر جامعة مدينة نيويورك بعدد قليل من المتسربين البارزين مثل رالف لورين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Polo Ralph Lauren، والممثلة والمغنية جنيفر لوبيز. كما غادر راسل سيمونز، المدير التنفيذي للتسجيلات، كلية سيتي كوليدج في نيويورك للترويج للموسيقيين المحليين مثل Run-D.M.C واستمر في جني الملايين.

9. جامعة ولاية تينيسي

في عام 1975، غادرت طالبة شابة تُدعى أوبرا وينفري جامعة ولاية تينيسي قبل التخرج. مثل الآخرين في هذه القائمة، عادت في النهاية لإكمال شهادتها، ولكن فقط بعد إطلاق برنامجها الحواري الناجح، وحصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار في عام 1986، وأصبحت أيقونة وطنية.

10. جامعة ولاية شيكاغو

ستكون هذه القائمة غير مكتملة بدون تضمين الجامعة التي ألهمت "The College Dropout"، وهو الألبوم الأول لكاني ويست لعام 2004. التحق ويست بكل من جامعة ولاية شيكاغو والأكاديمية الأميركية للفنون ومقرها شيكاغو، لكنه لم يتخرج من أي منهما. منذ أن ترك ويست المدرسة، فاز بـ 22 جائزة جرامي وأطلق شراكة ملابس Adidas، Yeezy.

ترك الدراسة قبل الجامعة

وهناك عدد من المليارديرات الذين لم يلتحقوا بالأساس بالجامعة، حيث ترك السير ريتشارد برانسون مدرسة Cliff View House في ساسكس، إنجلترا، في سن الخامسة عشرة.

وقال في عام 2007 "كنت أعاني من عسر القراءة،". "كان هذا أحد أسباب تركي للمدرسة عندما كان عمري 15 عاماً". أصبح برانسون أول ملياردير يصل إلى الفضاء الشهر الماضي.

رجل الأعمال الإسباني، أمانسيو أورتيجا، هو رجل الأعمال غير الأميركي الأعلى مرتبة في قائمة أغنى المتسربين وفقاً لإدبيردي. ترك أورتيجا، مؤسس شركة البيع بالتجزئة Zara، المدرسة في الرابعة عشرة من عمره فقط، وبعد ثلاثة عشر عاماً افتتح أول متجر له.

احتل لي كا شينج المرتبة الثلاثين في قائمة أغنى شخص في العالم، وهو أيضاً سابع أعلى مرتبة من حيث عدد المتسربين من حيث الثروة. أُجبر رجل الأعمال من هونغ كونغ على ترك المدرسة في سن 15 بعد وفاة والده.