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هذه العوامل تجذب المستثمرين لطرح الإمارات للألمنيوم المرتقب

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اقتصاد الإمارات

هذه العوامل تجذب المستثمرين لطرح الإمارات للألمنيوم المرتقب

النصف الأول 2022 قد يشهد طرح الإمارات للألمنيوم

دبي - العربية.نت

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قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدود، إنه من المتوقع أن يتم طرح الإمارات للألمنيوم في النصف الأول من 2022.

وأشار إلى أن سوق أبوظبي يتمتع اليوم بسيولة مرتفعة، ومكررات الربحية أصبحت مرتفعة، وبعضها تجاوز 20 مرة، وبالتالي فإن الشركات الجديدة التي تعتزم طرح أسهمها في السوق ربما تأتي بمكررات ربحية بين 14 و18 مرة بحيث تكون مميزة عن الشركات المدرجة في قطاعاتها.

وأوضح في حديثه مع العربية أن دائما عملية الطرح تعتمد على المستثمرين الذين يشترون الأسهم، ويجب أن يكونوا متأكدين أن التقييم ليس عند الحد الأعلى، وأيضا واثقين من أن السهم لن يهبط.

الإمارات للألمنيوم تعتزم طرح 20% من أسهمها العام المقبل شركات سوق أبوظبي الإمارات للألمنيوم تعتزم طرح 20% من أسهمها العام المقبل

ويرى أن نجاح طرح الإمارات للألمنيوم يعتمد على كيفية تحرك سهم شركة الياه سات التابعة لمبادلة المرحلة القادمة لأن المستثمرين اشتروا السهم، لكن أداءه بعد الاكتتاب لم يكن إيجابيا.

وتدرس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم طرح أسهمها في اكتتاب عام في 2022، ما قد يعد أحد أكبر الاكتتابات العامة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

وقالت المصادر إن الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تعد أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، تدرس مقترحات من البنوك بشأن طرح الأسهم في السوق.

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