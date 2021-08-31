العقارات تغري أكبر صندوق سيادي في العالم

يستعد الصندوق السيادي النرويجي، لعقد المزيد من الصفقات العقارية خارج نطاق الشركات المدرجة في البورصة، بعدما قام بشراء عقارات مكتبية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى أن السوق الذي أرهقها الوباء بدأت تتحسن.

وقالت رئيس قطاع العقارات في الصندوق مي هولستاد إن الصندوق مازال يرى نشاطا أقل بشأن المحفظة العقارات غير المدرجة، وفقا لبلومبرغ.

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وقام الصندوق النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق سيادي في العالم، بدفع 391.9 مليون دولار لشراء 47.5% في مشروع مشترك مع ميتلايف انفستمنت مانجمينت، لتملك عقار مكتبي في كامبريدج ماساتشوستس.

وحقق الصندوق البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، عائدا على الاستثمار 990 مليار كرونة نرويجية (111 مليار دولار) في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، بارتفاع 0.28 نقطة مئوية عن المؤشر القياسي للصندوق.

وكان صندوق الثروة النرويجي حقق الصندوق عائدا على الاستثمار 4% وربح 382 مليار كرونة نرويجية (45.7 مليار دولار) بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، متخطيا مؤشره القياسي.