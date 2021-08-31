دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف مثيلتها

أنتج لقاح كورونا التابع لشركة مودرنا أكثر من ضعف الأجسام المضادة لجرعة مماثلة من إنتاج شركة فايزر وشريكتها بيونتيك في بحث يقارن بشكل مباشر الاستجابات المناعية للتلقيح، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 2500 عامل في نظام مستشفى بلجيكي كبير أن مستويات الأجسام المضادة بين الأفراد الذين لم يصابوا بفيروس كورونا قبل الحصول على جرعتين من لقاح مودرنا بلغ متوسطها 2881 وحدة لكل مليلتر، مقارنة بـ 1108 وحدة / مل في مجموعة مكافئة، حصلت على جرعتين من لقاح فايزر.

مادة اعلانية

وأشارت النتائج، التي نُشرت يوم الاثنين في رسالة إلى مجلة الجمعية الطبية الأميركية، إلى أن الاختلافات يمكن تفسيرها من خلال كمية أكبر من المكون النشط في لقاح مودرنا، حيث تبلغ 100 ميكروغرام، مقابل 30 ميكروغرام في لقاح فايزر- بيونتيك.

ثانياً؛ فترة أطول بين جرعات لقاح مودرنا، والبالغة 4 أسابيع مقابل ثلاثة أسابيع للقاح فايزر – بيونتيك.

كما ارتبط لقاح مودرنا بضعفين في الحد من المخاطر ضد عدوى فيروس كورونا الشديدة مقارنة مع لقاح فايزر في مراجعة للأشخاص في نظام Mayo Clinic الصحي في الولايات المتحدة من يناير إلى يوليو.

تم الإبلاغ عن النتائج في دراسة منفصلة صدرت قبل النشر ومراجعة الأقران في 9 أغسطس.