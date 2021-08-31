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دولة أفريقية تتخذ أولى خطوات إطلاق عملتها الرقمية

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عملة مشفرة
عملات رقمية
عملات مشفرة

دولة أفريقية تتخذ أولى خطوات إطلاق عملتها الرقمية

سيسمح بتوفير وسيلة أرخص وأسرع لتحويلات العاملين بالخارج

دبي - العربية.نت

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تعتزم نيجيريا إطلاق عملتها الرقمية الرسمية، بعد أن منعت المؤسسات المالية من التعامل على العملات المشفرة في البلاد في فبراير الماضي.

وأعلنت نيجيريا أنها ستعمل مع شركة بيتت إينك Bitt Inc كشريك تقني لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة التي تسمى النيرة الإلكرتونية "eNaira"، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي النيجيري.

وأعلن البنك المركزي النيجيري في وقت سابق من هذا العام عزمه إطلاق عملته الرقمية، بعد أن منع البنوك والمؤسسات المالية من التعامل أو منح تسهيلات تتعلق بالعملات المشفرة.

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وقال محافظ البنك المركزي النيجيري جودوين إميفيل إن النيرة الإلكترونية ستكون عبارة عن محفظة والتي يمكن من خلالها الأشخاص الاحتفاظ بأموالهم الحالية في حساباتهم البنكية، وفقا لتقرير رويترز اطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح أن العملة الرقمية ستسرع من عملية الشمول المالي وتمكن من عمليات تدفق تحويلات العاملين في الخارج على نحو أرخص وأسرع.

وقادت شركة بيتت، التي يقع مقرها في بربادوس في وقت سابق هذا العام عملية إنشاء أول عملة في شرق الكاريبي وهي "Dcash".

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