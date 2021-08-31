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رويترز: إعمار مولز تدرس بيع أول طرح "نمشي" للتجارة الإلكترونية

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متجر \\نمشي\\ الإلكتروني يعرض أكثر من 10 آلاف منتج
متجر نمشي
إعمار

رويترز: إعمار مولز تدرس بيع أول طرح "نمشي" للتجارة الإلكترونية

قيمة الصفقة قد تصل إلى 700 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة إعمار دبي تدرس خيارات لبيع شركة نمشي للتجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال الأزياء، والتي قد تشمل إدراجا في الخارج عبر شركة استحواذات ذات غرض خاص SPAC.

وذكر أحد المصادر أن البيع المباشر لـ "نمشي" قد يدر عائدات تتراوح بين 600 مليون و700 مليون دولار، في حين أن الإدراج من خلال شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) قد يكون أكثر ربحية.

وقالت المصادر إن إعمار، التي رفضت التعليق، اتصلت ببعض البنوك للحصول على مشورة محتملة بشأن الصفقة، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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اشترت إعمار مولز، ذراع التجزئة لـ إعمار العقارية، حصة 51% في "نمشي" من مجموعة الأزياء العالمية مقابل 151 مليون دولار في عام 2017 بعد فترة وجيزة من شراء شركة أمازون لموقع التجارة الإلكترونية في دبي سوق.كوم.

واشترت نسبة 49% المتبقية في عام 2019 مقابل 130 مليون دولار.

وحققت نمشي إيرادات بلغت 685 مليون درهم (187 مليون دولار) في النصف الأول من العام ارتفاعا من 664 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

وتقوم شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص بجمع الأموال للحصول على شركة خاصة بغرض طرحها للجمهور، مما يسمح بإدراجها بسرعة أكبر في أسواق الأسهم، مقارنةً بالطرح العام الأولي التقليدي.

قال تطبيق بث الموسيقى أنغامي، ومقره أبوظبي، منافس سبوتيفاي في الشرق الأوسط، في مارس / آذار الماضي، إنه سيصبح أول شركة تقنية عربية تُدرج في بورصة ناسداك بعد موافقتها على الاندماج مع شركة SPAC.

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