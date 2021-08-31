ملياردير جديد يتربع على عرش أغنياء سنغافورة بثروة ضخمة

أصبح فورست لي، الملياردير المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sea Ltd، أغنى شخص في سنغافورة بعد الارتفاع الكبير لأسهم شركته، متجاوزاً قطب الطلاء جوه تشينغ ليانغ، والبالغ حجم ثروته الصافية 17.9 مليار دولار

وتبلغ ثروة لي، الذي ولد في الصين وأصبح لاحقاً مواطناً سنغافورياً، 19.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بعد أن ارتفعت شهادات الإيداع الأميركية لشركته بنسبة 61% هذا العام حتى إغلاق يوم الجمعة.

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وتتجه شركة Sea، وهي الشركة الأكثر قيمة في جنوب شرق آسيا، إلى التكنولوجيا المالية لتحقيق مزيد من النمو بخلاف الألعاب والتجارة الإلكترونية، مع التوسع أيضاً خارج المنطقة. وفازت بترخيص للخدمات المصرفية الرقمية في سنغافورة في ديسمبر واستحوذت على PT Bank Kesejahteraan Ekonomi الإندونيسي، المعروف باسم Bank BKE، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر في يناير.

وقال محلل بلومبرغ إنتليجنس، ناثان نايدو، إن كلا الخطوتين "يجب أن تسمح للمجموعة بتنمية أعمالها في شركة SeaMoney بما يتجاوز المدفوعات لتشمل الإقراض والتأمين وإدارة الثروات وغيرها من الخدمات المالية".

وشهدت SeaMoney، شركة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية التابعة لشركة Sea، ارتفاع إجمالي المدفوعات باستخدام خدمات المحافظ الذكية الخاصة بها إلى أكثر من 4.1 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة تقارب 150% عن العام السابق، حسبما قال لي في مكالمة أرباح Sea في أغسطس. وارتفعت عائدات Sea بنسبة 159% لتصل إلى 2.3 مليار دولار في هذه الفترة.

تأسس النجاح الأوسع لشركة Sea على لعبتها للهواتف المعروفة باسم فري فاير Free Fire، والتي تجاوزت مليار عملية تنزيل على متجر تطبيقات غوغل. وقال لي في مكالمة الأرباح نقلاً عن بيانات App Annie إنه كان مدفوعاً أيضاً بمنصة التجارة الإلكترونية Shopee، والتي أصبحت ثاني أكثر تطبيقات التسوق تنزيلاً على نظامي أندرويد وiOS على مستوى العالم.

بدأ مؤسسو Sea الثلاثة، لي، وجانغ يي، وديفيد تشين، الشركة في عام 2009. وتبلغ ثروة يي، الرئيس التنفيذي للعمليات، 10.4 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة تشين، كبير مسؤولي المنتجات في Shopee، 3.5 مليار دولار.

من جانبه، قال محلل بلومبرغ إنتليجنس، ناثان نايدو، إنه لا يزال إيجابياً بشأن آفاق Sea، حتى بعد أن ارتفاع السهم بأكثر من 20 ضعفاً منذ إدراجه في عام 2017.