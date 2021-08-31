"زووم" تغرق وسط آمال انتهاء جائحة كوورنا

أعطت شركة زووم لمؤتمرات الفيديو Zoom Video Communications توقعات مبيعات أقل من تقديرات بعض المحللين، مما أثار مخاوف من أن الشركة ستواجه صعوبة في الحفاظ على نمو الإيرادات السريع مع الابتعاد عن الاجتماعات عن بُعد.

وقالت الشركة ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين في بيان إن الإيرادات ستكون حوالي 1.02 مليار دولار في الفترة الحالية، و4.01 مليار دولار في السنة المالية. فيما توقع المحللون إيرادات ربع سنوية تصل إلى 1.06 مليار دولار ومبيعات سنوية تصل إلى 4.08 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

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وأصبحت منصة زووم لمؤتمرات الفيديو أداة منتشرة في كل مكان للعمل والدراسة خلال الوباء. ومع إعادة تشغيل العديد من المدارس، وإعادة فتح المكاتب في بعض أجزاء من العالم وتزايد المنافسة من شركات مثل مايكروسوفت وغوغل، يشعر المستثمرون بالقلق من انتهاء أيام النمو القوي لتطبيق زووم.

ويبحث الرئيس التنفيذي إريك يوان عن طرق لمواكبة وتيرة التغير. حيث وافقت الشركة الشهر الماضي على الاستحواذ على شركة Five9 مقابل 14.7 مليار دولار للتوسع في سوق برامج مركز الاتصال، وأضافت Zoom منتجات متميزة مثل نظام الهاتف القائم على الحوسبة السحابية.

من جانبه، قال المحلل في JMP Securities، بات والرافينز، "القضية الأساسية هي مدى سرعة تباطؤ الأعمال". ارتفعت إيرادات Zoom بنسبة 369% في الربع الرابع من العام المالي 2020، و191% في الأول و54% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو. فيما تشير توقعات الشركة إلى أن المبيعات قد تزيد بنسبة 15% فقط في الربع الرابع من السنة المالية.

وأضاف والرافينز، "اشترى الكثير من الأشخاص بالفعل النظام الأساسي لعقد مؤتمرات الفيديو، لذا فإن السؤال الآن هو ما الذي يمكن أن تبيعه Zoom لعملائها أيضاً؟".

بلغت المبيعات 1.02 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 990.2 مليون دولار.

بلغ الربح باستثناء بعض البنود 1.36 دولار للسهم. توقع المحللون 1.16 دولار. بلغ صافي الدخل 316.9 مليون دولار أو 1.04 دولار للسهم مقارنة بـ 185.7 مليون دولار أو 63 سنتاً في نفس الفترة من العام الماضي.

لم تضف Zoom العديد من العملاء الكبار كما توقع المحللون. وقالت الشركة إن لديها 504900 عميل من الشركات التي تشغل أكثر من 10 موظفين، بزيادة 36% عن العام السابق.

انخفضت الأسهم 11% يوم الاثنين إلى 305.20 دولاراً أميركياً في تعاملات ممتدة بعد أن أغلقت عند 347.50 دولاراً. وفي حين قفز السهم خمسة أضعاف تقريباً في عام 2020، فقد ارتفع بنسبة 3% فقط حتى الآن هذا العام.