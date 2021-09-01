أرقام كابيتال للعربية: "إس تي سي حلول" قد تتأهل للانضمام السريع إلى "فوتسي"

توقعت شركة أرقام كابيتال أن تتأهل الشركة العربية لخدمة الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" للانضمام السريع إلى مؤشر فوتسي فور إدراجها في حال تجاوزت القيمة السوقية للشركة 17 مليار ريال، عند الانتهاء من طرحها في السوق السعودية.

وأشارت أرقام إلى أن انضمام حلول للمؤشر قد يفتح الباب أمام تدفقات نقدية تتراوح من 30 إلى 40 مليون دولار.

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أما فيما يتعلق بالانضمام لمؤشرMSCI فيبقى احتمال الإدراج بالمؤشر أقل، بحسب ما ذكره تقرير أرقام كابيتال.

وأكد التقرير بأنه متفائل بشأن آفاق الاكتتاب العام لشركة حلول ، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للشركة قد تتجاوز الـ 20 مليار ريال في أيام التداول الأولى.

وقال محلل الاقتصاد الكلي في أرقام كابيتال، نعمان خالد، إن الانضمام السريع لمؤشر فوتسي يشترط أن يفوق إجمالي حجم الشركة القابلة للتداول 920 مليون دولار، مقارنة بالمستوى الطبيعي لمتطلبات الانضمام البالغ 620 مليون دولار.

وأضاف في حديثه للعربية أن هناك احتماليات كبيرة، أن يفوق حجم الشركة 920 مليون دولار، وبالتالي فستكون مؤهلة لتكون جزء من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وأوضح أن الانضمام السريع عادة ما يكون بعد اليوم الخامس للتداول من الطرح.

إم إس سي أي

أما الانضمام لمؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة فسيكون صعبا في العام الجاري، وفقا لخالد، إذ أن متطلباته أكبر مقارنة بمؤشر فوتسي.

وأوضح أن الانضمام الطبيعي للمؤشر يتطلب أن يكون حجم الشركة 1.5 مليار دولار، وهذا الانضمام يحدث في فبراير أو مايو في 2022.

وأشار إلى أن الانضمام السريع لمؤشر "إم إس سي" أي يتطلب أن يكون حجم الشركة نحو 2.5 مليار دولار، وهذا من الصعب أن تحققه حلول اس تي سي.

وتوقع أن تنضم الشركة إلى هذا المؤشر العام المقبل، وهو ما قد يجذب لها تدفقات بنحو 100 مليون دولار.

الطرح

وأعلنت الشركة الأحد الماضي نشرة الإصدار المتعلقة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول" الرئيسي.

وتعتزم الشركة طرح 24 مليون سهم والتي تمثل 20% من رأس مالها على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة 3 أيام تبدأ في 19 سبتمبر المقبل.

وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات "وعملية بناء سجل الأوامر خلال الفترة من 5 إلى 13 سبتمبر، ولمدة 9 أيام.

يأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين الشريحة (أ) هي الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.