أسعار العقارات الأميركية تتسارع بأكبر وتيرة منذ 34 عاما

أشارت الاتجاهات في أسعار المساكن وتوقعات المستهلكين التي كانت جزءاً من البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى المزيد من القضايا التضخمية في الأفق بالنسبة للاقتصاد الأميركي.

ارتفع مؤشر S & P / Case-Shiller، الذي يقيس أسعار المنازل في 20 مدينة أميركية رئيسية، بنسبة 1.77% في يونيو، مما رفع المكاسب السنوية إلى 19.1%. هذه أكبر سلسلة مكاسب منذ عام 1987 أي منذ 34 عاما.

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وكان أكبر مكسب سنوي في الأسعار قبل انهيار الرهن العقاري والأزمة المالية لعام 2008 هو 14.4% زيادة في سبتمبر 2005.

في الوقت نفسه، أفاد كونفرنس بورد أن توقعات تضخم المستهلكين ارتفعت مرة أخرى، حيث يرى المشاركون في الاستطلاع الآن أن المقياس يسير عند 6.8% بعد 12 شهراً من الآن. يمثل ذلك نقطة مئوية كاملة عن العام الماضي.

أرسل كلا المقياسين إشارات تحذير مهمة: تشكل تكاليف السكن جزءاً كبيراً من معظم مقاييس التضخم - حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي.

بدوره، قال وزير الخزانة السابق والمستشار الاقتصادي لأوباما في البيت الأبيض لاري سمرز في تغريدة حديثة: "في كل مرة تسمع فيها أن التضخم مؤقت، تذكر أن تضخم أسعار المنازل المكون من رقمين لم يظهر بعد في المؤشرات. وأضاف "الإسكان يمثل 40% من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي".

تأتي أحدث القراءات المتعلقة بالتضخم بعد أيام فقط من جهد قوي من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتهدئة المخاوف بشأن ضغوط الأسعار. كان سامرز أحد أقوى الأصوات التي تحذر من التضخم، لكنها بدأت في الظهور داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه والاقتصاديين الآخرين.

تناول منشور الأسبوع الماضي على موقع الويب الخاص بالفيدرالي في دالاس تكاليف الإسكان على وجه التحديد.

وكتب الاقتصاديان زياوكينغ زو، وجيم دولماس، أن ارتفاع أسعار المساكن عادة ما يكون مؤشراً رئيسياً للإيجارات، والتي تمثل معظم تكاليف السكن في حسابات مؤشر أسعار المستهلكين. وقالوا إن العلاقة تتأخر بنحو 18 شهراً، مما يعني أن ارتفاع تكاليف الإسكان يعد الآن بأعباء إيجار أكبر في السنوات القادمة.

خلاصة القول هي أنهم يرون أن الإيجار ومكافئ الإيجار للمالكين يرتفع بشكل مطرد، حيث سيصل كلاهما إلى 6.9% بحلول عام 2023. ومن شأن ذلك أن يصل إلى 0.6% من قراءة التضخم الإجمالية كما تم قياسها من خلال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو ما يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر.

وتظهر حرب الطبقات في السياسة النقدية، حيث تدعم وول ستريت بنك الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو لم يدعمه جمهور المستهلكين الأميركيين.

ومع ذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين في وول ستريت أن الاحتياطي الفيدرالي محق في توقع أن التضخم سوف يهدأ مع تهدئة العوامل المؤقتة مثل مواطن الخلل في سلسلة التوريد ونقص السلع والعمالة.

وكتب كبير الاقتصاديين في بانثيون للاقتصاد الكلي، إيان شيبردسون: "نعتقد أن توقعات التضخم تقترب من الذروة، وينبغي أن تنخفض خلال الأشهر القليلة المقبلة حيث يغذي الاعتدال في أسعار النفط أسعار الغاز للمستهلكين".

وقال غولدمان ساكس إن المؤشر الذي تستخدمه الشركة والذي ينظر إلى سبعة مقاييس لتوقع تضخم الأعمال بلغ أعلى مستوى في العقدين اللذين كانت الشركة تتعقبهما.

ومع ذلك، فإن بنك غولدمان موجود أيضاً في معسكر التضخم المؤقت، ويتوقع أن الطلبات على السلع "المعمرة" طويلة الأمد التي ارتفعت أثناء الوباء ستنخفض وتعوض الارتفاع في الأسعار المرتبطة بالسكن. حيث يرى بنك غولدمان أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي البالغ 3.8% في 2021 يتراجع إلى 2% بحلول 2023-24، تماشياً مع هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل.

بيان وزارة العمل

سيحصل السوق على نظرة جيدة يوم الجمعة عندما تصدر وزارة العمل تقرير الوظائف غير الزراعية جنباً إلى جنب مع قراءة متوسط ​​الدخل لكل ساعة. حيث يعد تضخم الأجور هو أكثر ما يخيف الاحتياطي الفيدرالي، وهناك قلق من أن البنك المركزي يشعر بالرضا الشديد بشأن العوامل المختلفة المتقاربة التي يمكن أن تغذي التضخم "السيئ".