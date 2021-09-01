أمازون تكشف عن توظيف 55 ألف شخص.. وهذه أبرز الدول المستفيدة!

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أندي جاسي، إن الشركة تخطط لتوظيف 55 ألف شخص في أنشطة التكنولوجيا والشركات على مستوى العالم في الأشهر المقبلة. وهذا يساوي أكثر من ثلث عدد موظفي غوغل حتى نهاية يونيو، وما يعادل جميع موظفي فيسبوك.

وأضاف جاسي، في أول مقابلة صحافية له منذ توليه منصبه لوكالة "رويترز"، أن الشركة بحاجة إلى مزيد من القوة النارية لمواكبة الطلب في مجال البيع بالتجزئة والحوسبة السحابية والإعلان، من بين أنشطة تجارية أخرى.

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وقال إن رهان الشركة الجديد لإطلاق أقمار صناعية في المدار لتوسيع الوصول إلى النطاق العريض، وفقاً لمشروعها Project Kuiper، سيتطلب الكثير من الموظفين الجدد أيضاً.

من المقرر أن يبدأ معرض التوظيف السنوي لشركة أمازون في 15 سبتمبر، ويأمل جاسي أن يكون الوقت مناسباً الآن للتوظيف. حيث أشار إلى مسح أميركي أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن 65% من العمال يريدون تغيير وظائفهم.

وقالت الشركة إن التعيينات الجديدة ستمثل زيادة بنسبة 20% في فريق التكنولوجيا وموظفي الشركات في أمازون، والذين يبلغ عددهم حالياً حوالي 275000 على مستوى العالم.

تأتي خطوة أمازون، وهي أحدث موجة توظيف فقط شرعت فيها، في أعقاب فترة من التدقيق الشديد لممارساتها العمالية ومعارضة نقابة العاملين في أمازون العالمية.

عند سؤاله عن الكيفية التي قد يغير بها ثقافة مكان العمل المتطلبة في أمازون، قال جاسي إن تركيزها الشديد على العملاء والابتكار يهيئها للتحسينات.

وتشمل الوظائف التي تسوّقها أمازون وظائف الهندسة وعلوم البحث والروبوتات، وهي وظائف جديدة إلى حد كبير للشركة بدلاً من الوظائف التي فقدتها الشركة مؤخراً.

وتعد أمازون ثاني أكبر صاحب عمل خاص في الولايات المتحدة، فقد جلبت أكثر من 500000 شخص في عام 2020، إلى حد كبير في عمليات المستودعات والتوصيل. وهي مناطق العمل التي شهدت معدل دوران كبيرا.

تستثمر الشركة بكثافة في بناء المزيد من المستودعات وزيادة الأجور لجذب العمال، من أجل اللحاق بالطلب القوي من المتسوقين الباحثين عن المنتجات التي يتم تسليمها إلى منازلهم. قال جاسي إن أمازون كانت "تنافسية للغاية في جانب التعويض". قال: "لقد احتللنا الصدارة في الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولاراً"، وبالنسبة لبعض الولايات في المتوسط ، "في الواقع، الراتب المبدئي هو 17 دولاراً في الساعة".

من بين أكثر من 55000 وظيفة أعلن عنها جاسي، سيكون أكثر من 40.000 في الولايات المتحدة، بينما سيكون البعض الآخر في دول مثل الهند وألمانيا واليابان.

ومن المقرر أن يكون معرض التوظيف عالمياً. حيث قال جاسي إن هذا بعد أن شاهدت أمازون 22 ألف شخص في العام الماضي من الهند، من بين أماكن أخرى خارج الولايات المتحدة.