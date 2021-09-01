الأجانب يسجلون 796 مليون دولار صافي مشتريات بسوق السعودية خلال أغسطس

سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، صافي مشتريات نحو 2.98 مليار ريال (نحو 796 مليون دولار) خلال شهر أغسطس 2021.

وبحسب بيان "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن ذلك جاء حصيلة الفارق بين 15.29 مليار ريال (4.08 مليار دولار) إجمالي مشتريات، مقارنة بإجمالي مبيعات 12.3 مليار ريال (3.28 مليار دولار).

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ويمثل إجمالي مشتريات الأجانب ما نسبته 9.92% من إجمالي عمليات الشراء، فيما تمثل المبيعات ما نسبته 7.99% من إجمالي عمليات البيع.

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

ودعم الاتجاه الشرائي للأجانب استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين بعد تسجيلهم صافي مشتريات 3.018 مليار ريال (804.9 مليون دولار)، خلال أغسطس الماضي.

وسجل المستثمرون المؤهلون إجمالي مشتريات نحو 12.96 مليار ريال (3.46 مليار دولار) مقابل 9.94 مليار ريال (2.65 مليار دولار).

ملكية الأجانب

وشكلت نسبة قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" ما نسبته 2.98% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 أغسطس 2021، بارتفاع نسبته 0.12% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية أغسطس الماضي 292.58 مليار ريال (78.02 مليار دولار)، مقارنة بنحو 276.7 مليار ريال (73.79 مليار دولار)، بزيادة نحو 15.87 مليار ريال (4.23 مليار دولار).

وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة ستحظى بمعدلات مرتفعة جدا للاستثمار الأجنبي في 2021 والأعوام المقبلة.

وأضاف أنه على الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم استطاعت المملكة رفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% في 2020 و13% في الربع الأول من هذا العام.

المستثمر السعودي

فيما بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال الشهر الماضي، نحو 137.27 مليار ريال تمثل ما نسبته 89.07% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 140.09 مليار ريال تمثل ما نسبته 90.90% من إجمالي عمليات البيع.

وسجلت إجمالي تعاملات المستثمرين السعوديين صافي مبيعات نحو 2.8 مليار ريال في أغسطس 2021.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 96.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 أغسطس 2021، بانخفاض نسبته 0.12% مقارنة بالشهر الماضي.

المستثمر الخليجي

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال أغسطس الماضي نحو 1.55 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.01% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.71 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.11% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 أغسطس 2021، بانخفاض نسبته 0.004% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أغسطس 2021 نحو 154.11 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6.40% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9,829.66 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 1.46% مقارنة بالشهر الماضي.