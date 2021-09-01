طيران الإمارات تسرع استلام آخر دفعة لطائرة A380

ستتسلم طيران الإمارات طائرتها الأخيرة من طراز A380 قبل ستة أشهر، منهية برنامج Airbus SE superjumbo الذي أثبت أنه أكبر من أن ينافس في سوق السفر الجوي المتغير.

وقالت طيران الإمارات في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم تسليم 3 طائرات أخرى بحلول نوفمبر، لتسريع الجدول الزمني الذي كان مستهدفاً في يونيو 2022.

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وعقب رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، في البيان "توصلنا إلى اتفاق مع إيرباص لتقديم موعد طلبات تسليم ما تبقى لنا من طائرات إيرباص A380 وحصلنا على تمويل لهذه الوحدات".

وسيرتفع عدد أسطول طائرات A380 إلى 118 طائرة، بما في ذلك 6 مع مقاعد اقتصادية ممتازة والتي أثبتت شعبيتها بين المسافرين بغرض الترفيه، حيث أدت جائحة كورونا إلى خفض الطلب على مقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

ولطالما كانت طيران الإمارات، أهم عميل لطائرة A380، مما يجعلها حجر الزاوية لأسطولها من طائرات الجسم العريض بالكامل.

لكن الطائرة ذات المحركات الأربعة، التي تم تطويرها لنقل أكثر من 500 شخص بين الوجهات الدولية الرئيسية، كانت غير متطابقة مع سوق الطيران الذي تحول نحو خدمة من نقطة إلى نقطة بطائرات أصغر وأكثر كفاءة.

وقالت شركة إيرباص في فبراير 2019 إنها تخطط لإنهاء البرنامج بعد أن قلصت طيران الإمارات طلبها. كما ازداد الضغط بعد أن ضرب الوباء بعد عام، مما أجبر طيران الإمارات على إيقاف الجزء الأكبر من أسطولها وتسريح عشرات الآلاف من العمال.

وقالت شركة الطيران الأسبوع الماضي إنها تخطط لزيادة خدماتها إلى أوروبا ووجهات أخرى. كما أكدت اليوم الأربعاء أنها تخطط لمواصلة تشغيل الطائرة لمدة عقدين آخرين. تعمل النماذج ذات المقاعد الاقتصادية الممتازة حالياً على طرق لندن وباريس.