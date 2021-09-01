أداء الأسهم في شهر سبتمبر.. محفوف بالمخاطر لهذه الأسباب!

بعد سبعة أشهر من المكاسب، تواجه الأسهم الكثير من المخاطر المحتملة التي قد تجعل شهر سبتمبر يرقى إلى مستوى سمعته باعتباره أسوأ شهر في السنة بالنسبة لسوق الأسهم.

وفقاً لشركة CFRA للأبحاث، كان مؤشر S&P 500 إيجابياً بنسبة 45% فقط من الوقت في سبتمبر منذ الحرب العالمية الثانية. فيما يعتبر متوسط الانخفاض بنسبة 0.56% في الشهر هو الأسوأ من بين كل الشهور، مع شهر فبراير هو الشهر الآخر الوحيد بمتوسط الأداء السلبي.

مادة اعلانية

وقال الاستراتيجيون إنه ليس من الواضح أن التصحيح أو التراجع قادم، لكن المخاطر آخذة في الارتفاع. وهي تشمل تغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وانتشار متغير دلتا من فيروس كورونا، والمخاطر السياسية.

وترى كبيرة المحللين الاستراتيجيين للاستثمار في تشارلز شواب، ليز آن سوندرز، أنه من السذاجة افتراض أن السوق ستتبع التاريخ. وتساءلت "هل هناك عدد لا يحصى من المخاطر التي قد تكون في وقت ما عامل خطر يمكن أن يؤدي إلى تراجع بنسبة 3% أو 4%؟ بالتأكيد".

وجدت CFRA أيضاً أنه في السنوات التي سجل فيها S&P 500 مستويات قياسية جديدة في كل من يوليو وأغسطس - مثل هذا العام - انخفض المؤشر القياسي في المتوسط بنسبة 0.74% وارتفع في 43% فقط من تلك السنوات.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3% تقريباً في أغسطس وأغلق في اليوم الأخير من الشهر بأداء ثابت. بالنسبة للعام، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 20.4%.

تزايد المخاطر

يحتوي شهر سبتمبر على مخاطر تقويمية مضمنة، بما في ذلك تقرير التوظيف لشهر أغسطس القادم يوم الجمعة، والذي يمكن أن يحدد إلى أي مدى سيتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في 22 سبتمبر بشأن خطط خفض برنامج شراء السندات هذا العام.

ووفقاً لداو جونز، يتوقع الاقتصاديون إضافة 750 ألف وظيفة في أغسطس. إذا كان الرقم أعلى بشكل كبير، يقول محترفو السوق إنهم قد يرون مجلس الاحتياطي الفيدرالي يكثف خططه لإنهاء برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهرياً وربما الإعلان عنه في سبتمبر. إذا كانت بيانات جداول الرواتب كما هو متوقع أو أضعف، فقد يؤخر بنك الاحتياطي الفيدرالي تقليصه لبضعة أشهر.

وقالت سوندرز إن البيانات الأضعف قد لا تكون سلبية بالنسبة للسوق، لأنها قد تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحرك بشكل أبطأ لتقليص مشتريات السندات. يُنظر إلى الانخفاض التدريجي في مشتريات السندات على أنه مقدمة لزيادة أسعار الفائدة النهائية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن رئيس مجلس الإدارة جيروم باول أكد الأسبوع الماضي أن الاثنين غير مرتبطين.

وأوضحت سوندرز أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على البيانات الواردة في اتخاذ قراره. هذا يجعل مسار كوفيد وتأثيره على الاقتصاد عاملاً مهماً.

وأضافت سوندرز "المحصلة النهائية للأسف، لا تزال السوق تحت رحمة هذا ... الفيروس".

العودة إلى الوضع الطبيعي؟

كما تم الإشادة بشهر سبتمبر باعتباره شهراً كان من المفترض أن يشعر فيه الأميركيون بعودة الحياة إلى طبيعتها، مع عودة الدراسة، كان من المتوقع أن يهدأ النقص في العمالة في سبتمبر، حيث عاد آباء الأطفال في سن المدرسة إلى القوى العاملة وانتهاء استحقاقات البطالة الممتدة.

ومع ذلك، فإن انتشار متغير دلتا من كوفيد قد خلق الآن مزيداً من عدم اليقين حول الاقتصاد، حيث تقوم بعض الشركات بتأجيل مواعيد إعادة الافتتاح. كما تشهد الأعمال التجارية من تجار التجزئة إلى المطاعم انخفاضاً في حركة مرور المستهلكين مع انتشار الفيروس.

قد تشمل المخاطر الأخرى في سبتمبر بيانات التضخم. حيث من المقرر إصدار مؤشر أسعار المستهلك في 14 سبتمبر. وإذا استمرت البيانات في الارتفاع، قال إيمانويل إن ذلك قد يرفع عوائد سندات الخزانة، وهو أمر سلبي للسوق.

قال رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات في BITG، جوليان إيمانويل، إن السوق يراقب أيضاً أي نقاش حول موعد وصول الولايات المتحدة إلى سقف الديون، وينتظر أيضاً مصير مشروع قانون البنية التحتية الذي تبلغ تكلفته عدة تريليونات من الدولارات، والذي من المتوقع أن ينظر فيه الكونغرس في سبتمبر.

كما أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان معلق على السوق كعامل مخاطرة. وغادرت رحلات الإجلاء الأخيرة كابل يوم الاثنين.

وقال إيمانويل: "لقد جاء الحدث وذهب، وقد تستمر التداعيات السياسية لفترة أطول، خاصة إذا كانت هناك مؤشرات على مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".

مخاطر سبتمبر

كان إيمانويل يتوقع عمليات بيع كبيرة، وغالباً ما ستكون خلا شهري سبتمبر وأكتوبر في أوقات متقطعة.

وقال: "هذا لا يعني أن السوق سوف ينخفض ، ولكن من وجهة نظرنا هناك الكثير من الرضا عن النفس والاعتقاد بأنه طالما أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرفع أسعار الفائدة، فلا يمكن للسوق أن ينخفض".

وأكد على ضرورة حماية المستثمرين لأرباحهم من التراجع، مقترحاً استخدام أدوات التحوط مثل عقود الخيارات.