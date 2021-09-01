منار للطاقة للعربية: إنفاق منتجي النفط لا يفي بزيادة الإنتاج المواكب للطلب

يجتمع اليوم الأربعاء، أعضاء تحالف أوبك+ مع التوقعات بإبقاء سياسة تقليص التخفيضات دون تغيير، خاصة مع ما يتوالى صدوره من اللجنة الفنية المشتركة للتحالف.

قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن اجتماعات أوبك تؤدي إلى مفاجآت دائما، لكن يتوقع استمرار زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً، ومعالجة أزمة الطلب الاستثنائية الحالية بسبب عاصفة ايدا واستمرار تأثير كورونا.

مادة اعلانية

وأضاف أنه لذلك يتوقع استمرار أوبك في قرار تمديد زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً، في هذه الظروف الاستثنائية، مع تأثير متحور دلتا والسوق سوف يستوعب الزيادة.

وأوضح أن النفقات الرأسمالية فيما يتعلق بمعظم المنتجين أقل من النطاق المطلوب للوصول بزيادة الإنتاج إلى المستوى المناسب لزيادة الطلب.

وتوقع جعفر الطائي أن يشهد شهر أكتوبر أو نوفمبر 2021، انتعاشا ونموا بشأن الطلب والسوق سوف يستوعب ذلك.

وأشار العضو المنتدب لشركة منار للطاقة إلى وجود الطلب على النفط والغاز في الولايات المتحدة في ظل حركة وانتعاش اقتصادي وزيادة معدل السفر، ويتوقع انتعاش سريع جدا من الولايات المتحدة.

كانت مصادر في أوبك+ قد أكدت أن تركيز المجموعة لا يزال منصبا على تنفيذ زيادة الإنتاج المتفق عليها بواقع أربعمئة ألف برميل يوميا، رغم الزيادة المتوقعة للطلب.

وتتوقع اللجنة أن تظل سوق النفط في عجز حتى نهاية العام الحالي على الأقل وأن تبقى المخزونات منخفضة نسبيا حتى مايو من العام المقبل.