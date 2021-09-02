"البيت الأبيض"..قصر عمره 100 عام سعره يتراجع 88%

انخفض سعر قصر أميركي، كصخرة ألقيت من جبلٍ، والذي تم إدراجه يوما كواحد من أغلى المنازل المعروضة للبيع في نيوجيرسي.

في عام 2013، وصل سعر قصر غلوريا كريست إستيت المكون من 28 غرفة في نيو جيرسي، إلى 39 مليون دولار. حيث يعود اسم العقار إلى أصحابه الأصليين في عشرينيات القرن الماضي، ولكن بعد فترة وجيزة من بنائه، أطلق على المنزل الفخم ذي اللون العاجي اسم البيت الأبيض في إنغليوود.

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وتظهر السجلات العامة أنه في السنوات الثماني التي أعقبت ظهوره لأول مرة بسعر 39 مليون دولار، شهد القصر الذي يبلغ عمره 100 عام تقريباً، سلسلة من التخفيضات الهائلة في الأسعار.

وفي عام 2014، بعد عام من إدراجه في السوق، تم تخفيض السعر إلى 25 مليون دولار. واستمرت تخفيضات الأسعار على مدى العامين التاليين وبحلول عام 2017 انخفض إلى 17 مليون دولار. ثم في فبراير من عام 2018، تظهر سجلات المحكمة أن العقار قد تم حجزه عندما تخلف المالكون عن سداد رهن عقاري بقيمة 7.3 مليون دولار من قبل بنك أميركي.

وتم شطب العقار من السوق لفترة وجيزة حتى يونيو 2018، عندما تم طرحها للبيع مرة أخرى، مقابل 12 مليون دولار بموجب وكيل إدراج جديد. ثم من عام 2019 إلى عام 2021، تم عرضه من قبل وسيط آخر وهبط السعر ست مرات أخرى، حيث انخفض من 9.99 مليون دولار إلى 5.99 مليون دولار.

خلال تلك السنوات الثماني نفسها، مر العقار بأربعة وكلاء إدراج على الأقل. كان أحدث وسيط عقاري يمثل المنزل هو ميشيل بايس، الرئيس التنفيذي لشركة Signature Realty NJ، كما كان القصر ضمن قائمة شركة Pais خلال آخر ست تخفيضات في الأسعار - قبل أن تبيعها أخيراً.

وقالت Pais لشبكة "CNBC"، إن المنزل يستحق ما يرغب المشتري في دفعه مقابله". لكم "ما يريده المشتري وما يقوله المثمن غير ذي صلة، وهذا ينطبق على أي منزل".

وفي الشهر الماضي، كان المشتري، على استعداد لدفع 4.6 مليون دولار للقصر الواقع على مساحة 5 أفدنة، حيث يمثل السعر خفضاً هائلاً بنسبة 88% من السعر الأصلي، كما لم يكن كافياً لتغطية التخلف عن سداد قرض 2018.

ووفقاً لمخطط القصر، تبلغ مساحة المنزل حوالي 15000 قدم مربعة على أربعة طوابق، مما يجعل سعر القصر لكل متر مربع حوالي 300 دولار. وهذا أقل بنسبة 34% من متوسط سعر القدم المربعة البالغ 436 دولاراً والذي شوهد في بيانات مبيعات المنازل لشهر أغسطس في Englewood، وفقاً لـ Redfin.

لماذا انخفض سعر البيت الأبيض الفخم؟

قدمت شركة بايس رؤيتها للأسباب وراء تراجع سعر القصر، على الرغم من أنها أعربت عن تقديرها لتاريخ المنزل والهندسة المعمارية التي تعود إلى عام 1926، إلا أن بعض المشترين المحتملين لم يفعلوا ذلك. وبالنسبة لأولئك الذين كانوا من عشاق التصميم الخارجي للفيلا المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط والتفاصيل المزخرفة في الداخل، كانت هناك مشكلات أخرى.

وقالت بايس، إن هناك "فاتورة ضريبية بقيمة 163 ألف دولار سنوياً، كما أن المكان بحاجة إلى تجديد".

بالنسبة لبعض المشترين المحتملين، كانت ضرائب العقارات البالغة 13653 دولاراً أميركياً في الشهر بمثابة حبة دواء يصعب ابتلاعها وتكلفة تجديد منزل بهذا الحجم لم تساعد. حيث تقدر بايس ميزانية تجديد المنزل بين 3 ملايين دولار و5 ملايين دولار.

وقالت: "لقد جلبنا رياضيين، رؤساء تنفيذيين من جميع أنحاء البلاد". "في النهاية، كان التجديد. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، معضلة مكلفة، فضلاً عن الوقت الذي ستستغرقه عمليات الإصلاح".

مشكلة الملكية

وقالت شركة بايس، "لم يكن بيعاً تقليدياً أو بائعاً واحداً. فبعد انتقال ملكية القصر للشركات، كان هناك العديد من صناع القرار". "ومن أجل إتمام الصفقة يتم التصويت على قرار البيع من خلال جميع صانعي القرار، ويجب أن يكونوا على نفس التوافق".

حيث أشارت بايس إلى عرض سابق تجاوز 4.6 مليون دولار، لكن أصحاب المنزل رفضوه.

ومن المثير للاهتمام أنه بعد كل تلك التعديلات على الأسعار، أغلق البيت الأبيض القديم بنفس السعر الذي تم تداوله منذ 21 عاماً تقريباً. وتظهر السجلات العامة أن العقار بيع في عام 2000 مقابل 4.67 مليون دولار.