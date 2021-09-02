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مستثمر شهير يضع رهانا ضخما على أسهم شركة زووم

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شركة زووم
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مستثمر شهير يضع رهانا ضخما على أسهم شركة زووم

استفادت من انخفاض بنسبة 17% في سعر سهم الشركة

دبي - العربية.نت

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جمعت صناديق أرك إنفست، التابعة للمستثمرة الشهيرة كاثي وود، أسهم بقيمة 56.5 مليون دولار في شركة زووم Zoom Video Communications Inc، مستفيدة من انخفاض بنسبة 17% في سعر سهم الشركة يوم الثلاثاء بعد تحذير من تباطؤ الطلب.

يأتي ذلك، بعد أن ساعد رهان وود على شركات مثل زووم، وبعض الشركات التي استفادت من انتشار الوباء، مثل شركة Teladoc Health Inc التي تقدم خدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت، محفظة ARK Innovation في التفوق في الأداء على جميع صناديق الأسهم الأميركية الأخرى في عام 2020، على الرغم من تأخرها في الترتيب هذا العام، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت شركة إدارة الأصول أرك إنفست Ark Invest إنها أضافت أسهم بقيمة 45.5 مليون دولار من شركة زووم إلى صندوقها للمؤشرات ARK Innovation ETF، وحوالي 11 مليون دولار في صندوق ARK Next Generation Internet ETF.

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يأتي ذلك، بعد أن أصدرت شركة مؤتمرات الفيديو توقعاتها المخيبة للآمال بارتفاع إيرادات الربع الثالث بنسبة 31% فقط مقارنة بمعدلات النمو المضاعفة التي شوهدت العام الماضي.

وانخفضت قيمة أسهمها إلى النصف تقريباً مقارنة بذروتها في أكتوبر من العام الماضي حيث بدأ الوباء في الأفول. وفي غضون ذلك، انخفض قيمة أصول ARKK البالغ 25.5 مليار دولار بنحو 2% لهذا العام، بعد أن استردت الكثير من خسائرها التي وصلت إلى حوالي 22%.

وبشكل منفصل، أضاف صندوق ARK Fintech Innovation ETF حوالي 11.5 مليون دولار من أسهم شركة روبن هود ماركتس مما أدى جزئياً إلى ارتفاع الأسهم.

وارتفعت أسهم زووم بنسبة 0.9% لتصل إلى 292.16 دولار في تعاملات ما قبل السوق أمس.

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