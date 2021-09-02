.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هكذا تحولت مصر من عجز إلى فائض بالطاقة الكهربائية

  • الخط
الطاقة المتجددة

هكذا تحولت مصر من عجز إلى فائض بالطاقة الكهربائية

مصر تستهدف الاعتماد على توليد الطاقة المتجددة بنسبة 50% في عام 2035

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة في مصر، المهندس إيهاب إسماعيل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن مصر كانت تعاني من العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2014، بسبب نقص الغاز الطبيعي وتقادم المحطات ونقص قطع الغيار.

وأضاف إيهاب إسماعيل أن مصر أدركت حينئذ ضرورة إيجاد حل جذري للأزمة، وفي ذلك الوقت كان 92% من الكهرباء تولد بالطريقة التقليدية و1% من محطات الرياح و7% من المياه.

وأوضح أنه تم إصدار التشريعات اللازمة والتعاقد على المحطات العاجلة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بالتزامن صدرت تعريفة التغذية، لتشجيع القطاع الخاص في مشاريع الطاقات المتجددة، وهو ما ساهم في حل الأزمة وتوفير فائض.

الذراع التجارية لـ"أدنوك" تقترض 1.2 مليار دولار من 7 بنوك شركات أدنوك الذراع التجارية لـ"أدنوك" تقترض 1.2 مليار دولار من 7 بنوك

وأشار نائب رئيس الهيئة، أن مصر تستهدف الاعتماد على توليد الطاقة المتجددة بنسبة 50% في عام 2035 بدلاً من نسبة الطاقة التقليدية البالغة 92% عام 2014، وذلك عبر تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه رغم ظهور حقل ظهر ووفرة الغاز الطبيعي، فإنه لا يعول عليه طالما توجد مصادر للطاقة المتجددة، ولذلك الحكومة قررت الترشيد والتعقل في إضافة قدرات من المحطات التقليدية مستقبلا، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة واستخدام الغاز الطبيعي في أغراض صناعية أخرى بما يوفر قيمة مضافة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
قبل أن تذهب
هل يتحول إقليم بنجشير ساحة الحرب الوحيدة داخل أفغانستان؟
هل يتحول إقليم بنجشير ساحة الحرب الوحيدة داخل أفغانستان؟
اكتشف المزيد