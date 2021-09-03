ترمب يضرب مجدداً: العملات المشفرة كارثة تنتظر الحدوث!

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العملات المشفرة بأنها كارثة تنتظر الحدوث، وانتقدها لـ"إلحاق الضرر بالدولار".

وقال الرئيس الأميركي السابق لستيوارت فارني من Fox Business عندما سئل عن أفكاره بشأن العملات المشفرة: "أحب عملة الولايات المتحدة.. أعتقد أن الآخرين قد يكونون كارثة تنتظر الحدوث".

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شكك ترمب في الأصول الرقمية، وقال إن الناس في الولايات المتحدة "يجب أن يستثمروا في عملتنا".

وأضاف في المقابلة التي جرت يوم الثلاثاء: "قد تكون مزيفة. من يعرف ما هي؟.. إنها بالتأكيد شيء لا يعرفه الناس بشكل كبير".

يرى أنصار بيتكوين من بين آخرين أن العملات المشفرة يمكن أن تشكل تهديدًا للدولار الأميركي كعملة احتياطية، ومن خلال استخدامها في المعاملات، مثل التجارة والتحويلات.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها ترمب العملات المشفرة علنًا، فقد أخبر فارني من Fox في يونيو أن عملة بيتكوين تبدو وكأنها عملية احتيال، واقترح أن الأصل يجب أن يكون أكثر تنظيماً.

انخفض سعر بيتكوين بنسبة 25٪ من أعلى مستوى قياسي له فوق 64000 دولار إلى حوالي 47500 دولار يوم الأربعاء. مع ذلك، فقد ارتفع بنسبة 64٪ هذا العام. بالمقارنة، لم يتغير مؤشر الدولار.

وكثف المنظمون والمشرعون الأميركيون اهتمامهم بالعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، حيث ازدادت شعبية الأصول شديدة التقلب بين المستثمرين الأفراد.

قبل تعليق تويتر لحساب ترمب نهائيًا، انتقد العملات المشفرة في سلسلة رسائل في عام 2019. وقال في ذلك الوقت: "أنا لست من محبي بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، هي ليست نقودًا، وقيمتها متقلبة للغاية وتستند إلى فراغ".

على الرغم من أن الرئيس الأميركي السابق ليس اسماً هاماً في عالم العملات المشفرة، إلا أن لديه مجموعة من المؤيدين الذين أطلقوا رمزًا رقميًا كرد فعل على خسارته في انتخابات نوفمبر 2020. وتلقت Magacoin، العملة المشفرة المؤيدة لترمب، أكثر من 1000 اشتراك منذ إطلاقها، بحسب ما أورده Business Insider عن أرقام يوليو.

وأقرت إدارة الرئيس جو بايدن بازدهار العملات المشفرة، على عكس ترمب. وقال غاري جينسلر، الذي عينه بايدن في رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن منصات تداول العملات المشفرة أصبحت كبيرة جدًا لدرجة أنها تحتاج إلى تبني التنظيم أو المخاطرة بفقدان ثقة الجمهور.

وقال جينسلر في مقابلة مع فاينانشال تايمز نشرت يوم الأربعاء: "هناك الكثير من المنصات التي تعمل اليوم والتي من شأنها المشاركة بشكل أفضل وبدلاً من ذلك هناك القليل من التوسل للمغفرة، بدلاً من طلب الإذن".