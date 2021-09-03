سيارة أم طائرة خاصة.. "أودي" تكشف عن "غراند سفير" الكهربائية

تروج أودي Audi لأحدث سياراتها النموذجية غراند سفير Grandsphere باعتبارها "طائرة خاصة للطريق". ورغم أن السيارة بطبيعتها لا يمكنها الطيران، إلا أن الشركة الألمانية لصناعة السيارات قالت إنها صممت السيارة الكهربائية مع مراعاة السفر الخاص الفاخر.

وعلى وجه التحديد، تم تصميم الجزء الداخلي للسيارة ليكون قادراً على التحول إلى "صالة من الدرجة الأولى" عندما تكون السيارة في وضع القيادة الذاتية، بما في ذلك إمكانية تخزين عجلة القيادة بالكامل لتوفير مساحة أكبر للسائق والراكب الأمامي.

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وتمثل السيارة النموذجية ما تعتقد العلامة التجارية المملوكة لشركة فولكس فاغن أن بإمكانها تحقيقه، حيث إنها تركز على السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، وفقاً لمسؤولي الشركة. كما تخطط أودي لتقديم السيارات الكهربائية حصرياً بحلول عام 2033 بعد تقديم آخر سياراتها الجديدة بمحرك يعمل بالغاز والتي من المتوقع إنتاجها في عام 2026.

بدوره، قال رئيس مبيعات وتسويق أودي، هيلديغارد وورتمان، يوم الخميس أثناء الكشف عن السيارة عبر الإنترنت: "إنه مستقبل أودي.. نحن في فجر عصر جديد من التنقل".

وأضاف: "لا توجد سيارة يتم بيعها اليوم ذاتية القيادة، حيث لا تزال جميع أنظمة مساعدة السائق الحالية تتطلب من السائقين الانتباه، ولكن مفهوم أودي مصمم للعمل بشكل مستقل دون إشراف السائق".

وتعد غراند سفير الثانية من بين ثلاث سيارات نموذجية، حيث تم الكشف عن الطراز الأول، المسمى Skysphere، الشهر الماضي كسيارة رودستر عالية الأداء مزجت تقنيات تشبه Batmobile مع تصميم قوي ووسائل راحة فاخرة.

وبينما تشترك السيارتان في بعض خصائص التصميم الخارجي، فإن Grandsphere تبدو أقل "وحشية" وتتميز بتصميم داخلي أكثر نظافة وفخامة، والذي كان محور التركيز الرئيسي لأودي مع السيارة.

من المحتمل أن يكون الشيء الأكثر إثارة للدهشة في السيارة هو عدم وجود شاشات واضحة في المقصورة أثناء القيادة في وضع القيادة الذاتية. بدلاً من ذلك، يتم عرض كل شيء يتم توصيله عادة عبر نظام المعلومات والترفيه، بما في ذلك الأفلام، على لوحة العدادات الخشبية للمركبة أسفل الزجاج الأمامي.

في حين أن بعض السيارات التي ظهرت لأول مرة تضمنت صوراً تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، قال متحدث باسم أودي إن السيارة حقيقية. وسيتم عرضها في معرض ميونيخ للسيارات الأسبوع المقبل.

ويرمز بمصطلح "sphere" في أسماء السيارات التجريبية إلى المساحة الداخلية للمركبات للسائقين والركاب، وفقاً لأودي. ومن المقرر الكشف عن المفهوم الثالث، المسمى Urbansphere، في النصف الأول من عام 2022.