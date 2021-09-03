عملة مشفرة شهيرة تقترب من قمتها التاريخية.. ربحت 25% خلال أسبوع

واصلت عملة إيثريوم صعودها اليوم الجمعة، متجاوزة 3900 دولار مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث شهدت العملة المشفرة التي تحتل المركز الثاني خلف بيتكوين قفزة بنسبة 4.9% تقريباً في الـ 24 ساعة الماضية، بعد صعود بأكثر من 7% أمس.

وارتفعت إيثريوم إلى 3958 دولاراً، مرتفعة بنسبة 25% خلال أسبوع ما يقربها من قمتها التاريخية السابقة عند 4168 دولاراً والتي حققتها في شهر مايو الماضي، لتصبح القيمة السوقية للعملة المشفرة 465.4 مليار دولار.

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ومنذ أوائل أغسطس، عندما كان تداول "إيثر" عند حوالي 2500 دولار، ارتفعت بنحو 50%، وفقاً لبيانات تتبع الأسعار المقدمة من CoinDesk.

مع ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع، وسعت "إيثر" الفجوة بين عائدات العملة المشفرة مقارنة بالعائدات من بيتكوين، وستاندرد آند بورز 500، ومؤشر داو جونز الصناعي خلال عام. كما منحت إيثريوم حامليها عائداً يزيد عن 700% خلال الاثني عشر شهراً الماضية وحتى يوم الخميس، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 300% عوائد من بيتكوين و26% و21% من S&P 500 وDow Jones، على التوالي.

كما صعدت "إيثر" بالفعل بأكثر من 400% في عام 2021، ويقول بعض الخبراء إنها يمكن أن تتجه نحو 4000 دولار لأنها تستفيد من زيادة المعاملات وارتفاع مشتريات الرموز غير القابلة للاسترداد NFT على سلسلة إيثريوم بلوك تشين.