.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أداء قوي لأسواق الأسهم الخليجية منذ بداية 2021

  • الخط
أسواق الخليج

أداء قوي لأسواق الأسهم الخليجية منذ بداية 2021

الأسهم بالسوق السعودية تتداول عند 50 ضعفا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مؤسس SAM Capital خالد عبد المجيد، إن أسواق الخليجية مرتفعة خلال عام 2021 وتتداول عند مستويات عالية.

وذكر عبد المجيد، في مقابلة مع العربية، أن السوق السعودية تتداول عند 50 ضعفا قياسا على أرباح السنة الماضي، ونحو 40 ضعفا للعام 2019 وهذا مرتفع جدا.

وذكر أنه بالنسبة للإمارات ترتفع الأسهم بحوالي 14 ضعفا قياسا على مستويات 2019، مشيرا أن المقارنة مع عام 2019 لأنها آخر سنة عادية، أما 2020 كان عاما استثنائيا بسبب كورونا.

لماذا تعتبر السعودية الموقع الأمثل لتأسيس منصة لتداول تأمينات الكربون؟ النشرات الاقتصادية اقتصاد السعودية لماذا تعتبر السعودية الموقع الأمثل لتأسيس منصة لتداول تأمينات الكربون؟

وتابع: "الأسواق ليست رخيصة خصوصا السوق السعودية يتمتع بتحسن حالة التفاؤل بفعل الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية".

وأوضح أن هناك شركات رخيصة ولكن البنوك والشركات الكبرى التي تستحوذ على جزء كبير من المؤشرات في المنطقة أسعار أسهمها مرتفعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا
الأكثر قراءة
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها! فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها!
"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها
فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
قبل أن تذهب
"سينوفارم" تعلن عن 4 لقاحات مطورة لمواجهة متحورات كورونا
"سينوفارم" تعلن عن 4 لقاحات مطورة لمواجهة متحورات كورونا
اكتشف المزيد