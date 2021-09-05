أداء قوي لأسواق الأسهم الخليجية منذ بداية 2021

قال مؤسس SAM Capital خالد عبد المجيد، إن أسواق الخليجية مرتفعة خلال عام 2021 وتتداول عند مستويات عالية.

وذكر عبد المجيد، في مقابلة مع العربية، أن السوق السعودية تتداول عند 50 ضعفا قياسا على أرباح السنة الماضي، ونحو 40 ضعفا للعام 2019 وهذا مرتفع جدا.

مادة اعلانية

وذكر أنه بالنسبة للإمارات ترتفع الأسهم بحوالي 14 ضعفا قياسا على مستويات 2019، مشيرا أن المقارنة مع عام 2019 لأنها آخر سنة عادية، أما 2020 كان عاما استثنائيا بسبب كورونا.

وتابع: "الأسواق ليست رخيصة خصوصا السوق السعودية يتمتع بتحسن حالة التفاؤل بفعل الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية".

وأوضح أن هناك شركات رخيصة ولكن البنوك والشركات الكبرى التي تستحوذ على جزء كبير من المؤشرات في المنطقة أسعار أسهمها مرتفعة.