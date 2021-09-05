أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد

أضاف الملياردير الهندي، موكيش أمباني 3.7 مليار دولار إلى صافي ثروته يوم الجمعة مع صعود أسهم شركته الرئيسية بعد أن ضاعف رجل الأعمال أهدافه في مجال الطاقة النظيفة.

وتبلغ ثروة أغنى شخص في آسيا الآن 92.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. حيث يقترب الملياردير الهندي من فرانسواز بيتنكور مايرز من L’Oreal والبالغ حجم ثروته 92.9 مليار دولار، كما يقلص الرجلان الفارق بينها ودخول نادي أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليار دولار.

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كانت قفزة أمباني ناتجة عن ارتفاع في أسهم شركة ريلاينس إندستريز المحدودة، بعد أن قال إن الشركة ستواصل "بقوة" إنتاج الهيدروجين الأخضر الأرخص ثمناً.

وتشتهر وحدة الاتصالات السلكية واللاسلكية في إمبراطورية أمباني بإحداث حالة من الصخب في الأعمال التي يدخلها، وقد أصبحت اللاعب المسيطر في السوق الهندية بينما توسعت عملياتها الرقمية بدعم من المستثمرين بما في ذلك فيسبوك بعد مشاركتها في صفقة قيل إن قيمتها تصل إلى 25 مليار دولار.

كما كشف أمباني هذا العام عن خطة طموحة لاستثمار 10 مليارات دولار في الطاقة النظيفة، مما يمثل محوراً جديداً لأهم شركة في الهند.

ويتماشى الهدف مع طموحات رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمكافحة تغير المناخ وخفض الواردات إلى ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت أسهم ريلاينس 4.1% إلى مستوى قياسي في مومباي يوم الجمعة.