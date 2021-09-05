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خطة شركة طيران أميركية لتشجيع موظفيها على التطعيم بطريقة مثيرة

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ألاسكا
ألاسكا إيرلاينز
لقاح كورونا

خطة شركة طيران أميركية لتشجيع موظفيها على التطعيم بطريقة مثيرة

فرض الاختبارات الدورية على الموظفين غير المطعيمن

دبي - العربية.نت

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ستطلب شركة ألاسكا إيرلاينز من الموظفين غير الملقحين إجراء اختبار دوري لفيروس كورونا، بعد أن تراجعت الشركة الأميركية التي تتخذ من سياتل مقراً لها عن سياسة إعطاء اللقاحات والتي كانت تعتزم تطبيقها الشهر الماضي.

وقالت ألاسكا إن الموظفين الذين يشاركون إثبات التطعيم بحلول 15 أكتوبر سيحصلون على مكافأة قدرها 200 دولار. حيث يأتي ذلك، فيما تم تطعيم ثلاثة أرباع موظفي الشركة البالغ عددهم حوالي 20 ألف حتى الآن.

وتختلف سياسات لقاحات شركات الطيران لموظفيها. حيث ستطلب يونايتد إيرلاينز تلقيح قوتها العاملة الأميركية التي يبلغ قوامها 68 ألف شخص بحلول 27 سبتمبر، باستثناء الإعفاءات الدينية والطبية. كما أعلنت دلتا إيرلاينز الشهر الماضي أنها تخطط لفرض رسوم إضافية بقيمة 200 دولار للتأمين الطبي للموظفين غير الملقحين في نوفمبر.

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من جانبها، قالت شركة ألاسكا إيرلاينز إنها لن تغطي بعد الآن رواتب الموظفين غير الملقحين والمعرضين للإصابة بفيروس كورونا.

كما تعتمد السياسة الجديدة للشركة على ضرورة تلقيح الموظفين الجدد للعمل في شركة ألاسكا إيرلاينز أو شركة هورايزون إير التابعة لها، وهو أيضاً شرط لبدء العمل في دلتا إيرلانز.

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